Католиците в Раковски посрещат най-светлия християнски празник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29Коментари (0)517
© Нова тв
Католическият свят също посреща Рождество Христово. Празникът е съпроводен с призива на папа Лъв XIV за прекратяване на огъня в Украйна. Той се обърна към хората с добра воля да уважат поне коледния ден като ден на мира. У нас най-голямата католическа общност живее в град Раковски.

“За нас най-важното е присъствието на литургията, участието в молитвата, започвайки от снощи, когато възвестихме раждането на Исус. Днес отново ще имаме три тържествени литургии в катедралния храм в Пловдив", обясни Румен Станев, временен настоятел на Софийско-Пловдивската епархия.

 

“Важно е да разберем, че Исус идва, за да спаси света. Мислим си, че идва заради други неща, но според евангелието той идва да ни спаси, да донесе мир на света, да донесе вътрешно благосъстояние на хората. Така светът ще бъде много по-различен", отбелязва той пред Нова тв.

По думите му Папа Лъв XIV апелира през тези дни да има мир поне за Рождество Христово. “Ангелите пееха точно това, когато Исус се роди. Желанието на Бог и на всеки е да има един траен, справедлив мир в света. А той започва от сърцето на човека".

Подготовката за празника в дома на семейство Петкови от Раковски започва с подреждането на коледната колибка, която пресъздава библейския сюжет за Раждането на Исус. Като начален учител в местното училище Катя настоява още от малки децата й да знаят истинския смисъл на празника.

“Смисълът е да бъдем всички заедно, да бъдем със семейството си и да бъдем в добри отношения - най-вече да бъдем по-добри и да правим колкото се може повече добро. Смисълът не е в скъпите подаръци и големите трапези", обясни тя.

“Да бъдем всички заедно, единни и да бъдем здрави", пожела съпругът ѝ Милко. 

За родителите е важно празниците да възпитават децата в християнски ценности, а не в комерсиални цели. 

Четири поколения живеят заедно под един покрив. Отговорността за коледната трапеза е поверена на по-младата баба Тинка Рончева, която от рано сутринта приготвя празничните ястия.

Най-възрастният член в семейството, 90-годишната баба Кана Драгоева, е оплела на една кука 30 снежинки, с които е украсена сцената за коледното тържество в града.

9-годишната Лили всеки ден чете на по-малкото си братче притчата за раждането на Исус. За нея тази година е била по-специална. “Взех първо причастие и подаръците, които очаквам, са инструменти за правене на гривни и гердани. Поръчала съм си и 6 книги". 

За семейството, което заедно ще посрещне празника, радостта от настъпването на Коледа е голяма.


