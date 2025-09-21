Катастрофа с жертви и обърнат по таван автомобил в София

© илюстративна За тежка катастрофа с кола, обърната по таван в София, съобщават очевидци в социалните мрежи.



Инцидентът се е случил на бул. "Драган Цанков“ в София, между Парк хотел "Москва“ и Телевизионната кула, където пътят в момента е затворен.



По данни на bTV, мотор с двама души се блъска в автомобил. Загинал е шофьорът на леката кола и мотористът. 18-годишно момиче е с тежка травма и е откарано в болница.



Сигналът е подаден в 12:33 ч.