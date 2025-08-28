ИЗПРАТИ НОВИНА
Катастрофа на АМ "Тракия" до Пловдив
Автор: Георги Кирилов 08:04Коментари (0)529
© Plovdiv24.bg
Илюстративна снимка
Катастрофа на АМ "Тракия" в посока София. За това съобщават шофьори. Инцидентът е станал в района 118-119 км на територията на пловдивския участък на магистралата. 

Образувало се е голямо задръстване. Тепърва ще стават ясни причините за възникването на пътнотранспортното произшествие, както и за това дали има сериозно пострадали хора.

Шофирайте внимателно!


