|Касите на БНБ с извънредно работно време заради еврото
- Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1 ще извършват единствено следните операции:
• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро само за физически лица.
Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
- Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10, ще извършват единствено следните операции:
• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за физически лица.
• Обмяна на монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за юридически лица.
Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
- Касите на териториалните поделения на "Дружество за касови услуги" АД в страната, както следва:
• гр. София, кв. "Овча Купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16;
• гр. Плевен, ул. "Климент Охридски" № 58 Б;
• гр. Пловдив, бул. "Ягодовско шосе" № 2;
• гр. Варна, ул. "Цариброд" № 23;
• гр. Бургас, ул. "Александър Велики" № 8;
Те ще извършват единствено следните операции:
• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро.
Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 16:00 часа, почивка от 12:00-12:30 ч.
Българската народна банка отново напомня, че всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната, а така също и в редица държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута, като например: Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на държави – членки на ЕС, като Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон, Канарски острови. По този начин евромонетите с българска национална страна ще достигнат до всички, които използват еврото.
