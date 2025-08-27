ЗАРЕЖДАНЕ...
|Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
Най-голям удар е при неконцентрираното мляко и сметана – износът буквално се стопява с над 90%, до едва 398 тона. Сиренето и изварата, които традиционно имат най-голям дял, също отбелязват сериозен спад от 28,4% и падат до 5480 тона. Лек ръст има единствено при заквасените млека и сметана – 2,7%, което е слаба утеха на фона на общата картина.
По държави картината е още по-ясна. Миналата година Германия, Великобритания и САЩ бяха трите най-големи пазара за нашето сирене – по около 1100 тона всяка. Сега обемите се запазват единствено за Германия, където дори има леко увеличение от 4,3%. В същото време към Великобритания износът ни пада с 39,2%, а към САЩ – с 37,2%. Единствена светла точка е Обединените арабски емирства, където имаме ръст от 87%, но количествата там остават многократно по-малки от водещите пазари. Особено впечатлява спадът към Гърция – над 95%, до символичните 40 тона.
"Няма нищо драматично“, коментира пред Money.bg Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
Според него причината за срива към Гърция е почти пълното спиране на вноса на мляко от Румъния, което у нас се преработваше и след това се изнасяше към южната ни съседка като сирене, кашкавал и извара.
Караколев припомня, че през 2022 г. България е имала огромен износ на сирене за Саудитска Арабия – цели 2600 тона, почти колкото за Германия. Само че още на следващата година обемите се сриват до 163 тона, а за първите пет месеца на 2025 г. – до символичните 24 тона.
Все пак надежда има – най-голямата консумация на български сирена и кашкавал в чужбина традиционно е през лятото и към края на годината. Това означава, че е възможно част от изоставането в износа да бъде наваксано през следващите месеци.
