Калушев, след като разбира за смъртта на българин в Мексико: Вие глупаци ли сте, защо говорите за това с други хора?

© Малко преди Нова година 2016 в района на плажа Лириос на мексиканския остров Козумел е намерен трупът на българина Борислав Пеев. Роденият през 1984 г. млад мъж е посещавал “сектата" на Иво Калушев, но е отхвърлен от нея – научи Bird. Самият Калушев е бил силно изнервен от новината за смъртта на “Боби", както са го познавали в групата.



За смъртта на Пеев в Мексико беше съобщено в предаването “Дневен ред".



Валери Андреев, който първи сигнализира за възможни закононарушения от страна на Ивайло Калушев, си спомня, че през 2012 г. Борислав Пеев – Боби посещава лодката, с която групата на Калушев плава из Атлантическия океан. Той е бил придружаван от друго лице на име Християн. Валери не можа да си спомни дали това се е случило на Канарските острови или на Зелени нос /Кабо Верде/, но е сигурен, че Боби е бил на яхтата преди Калушев и екипажът му – Деян Илиев, Невена Стаева и самият Валери, да прекосят океана и да стигнат до Карибите.



След като групата се установила в Мексико и купила ранчото Санта Тересита, Валери чул разговори между Иво Калушев и възрастните му сподвижници, че Боби иска да дойде, но не бил добре дошъл. Някъде по това време през 2013 г. той забелязва от колата Боби с два куфара в района на ранчото.



По спомени на очевидеца е възможно починалият да е бил психически нестабилен, съдейки по поведението му на живо и в социалните мрежи.



“А, това е Боби!"



Следващият спомен на Валери Андреев за Боби е как научава за смъртта му.



“Нашият инструктор по гмуркане Луис Леал ни показа вестника със снимката и статията за смъртта на българин и ни попита дали го познаваме. – А, това е Боби! – възкликнахме с Пламен /Статев/.



След това двамата разказали на Калушев, а той ядосано ги смъмрил: “Вие глупаци ли сте? Защо говорите за това с други хора?" Младежите недоумявали защо трябва да мълчат за случая, при положение че нямат нищо общо с него.



Екипът ни се свърза с инструктора Луис Леал, който потвърди за тази случка. “Иво, Пламен и Валери бяха мои ученици, преди да създадат свой бизнес. След това напуснаха Мексико и оттогава не поддържам връзка с тях" – каза той.



На 04.01.2016 българските власти са получили съобщение от главната прокуратура на щата Кинтана Роо за намерено тяло на мъж в напреднал стадий на разложение. Сред вещите на лицето е намерен паспорт на името на Борислав Пеев. Образувано е дело за изясняване на причините за смъртта.



До ден-днешен причината за смъртта на Борислав Пеев остава неизвестна. Според мексиканските власти, аутопсията е направена няколко дни след намирането на тялото. То е било намерено в стара изоставена постройка на разстояние между два и три километра северно от Мескалитос, близо до безлюдния плаж Лириос. В социалните мрежи има снимка на плаж на остров Козумел, качена от Борислав Пеев на 9 декември, отбелязва местната преса, която отразява случая.



Освен твърдението на Валери, че Пеев е бил в Мексико и през 2013 г. няма други свидетелства и данни за този период, две години преди смъртта му, но придвижването на младия мъж може да бъде проследено, ако случаят представлява интерес за властите.



Според последните изявления на прокуратурата по случая Петрохан, тя се е заела да изясни всички факти и обстоятелства около групата на Калушев и шесторното убийство-самоубийство на Петрохан и Околчица.