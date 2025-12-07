ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Калин Врачански: Управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
Автор: ИА Фокус 11:25Коментари (0)606
© NOVA
Калин Врачански в момент, в който улиците говорят по-силно от институциите. Разговор за протестите и за точния момент, в който търпението на една държава се пука по шевовете, и за онова лично място, в което мъжът, бащата и актьорът спират да играят роли. Думите му не търсят удобство - търсят смисъл. А зад смелостта прозира истината, която той от години не беше изричал на глас.

В интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо актьорът не крие възмущението си от състоянието на страната и политическата среда, която според него тласка хората обратно към улични протести. "Хората отново са на улиците, защото управляващите ни политици започнаха толкова безобразно да дирижират цялата страна. И може би даже закъсняхме за тези протести“, казва той.

По думите му "шуробаджанащината", която е навсякъде във властта, е проява на цинизъм, а честите избори с едва 20% активност са симптом на "хора, които са малко отвратени от цялата история“. Врачански смята, че политическите партии се компрометират сами, защото "нито една от тях не успява да удържи на думите си“ и често се коалират с онези, за които са твърдели, че няма да го направят, а това води до недоверие и апатия.

Той критикува и състоянието на образованието, което според него е на ниско ниво, оставяйки хората податливи на фалшиви новини и мнения "на някого си, който дори не е авторитет“. Врачански прави паралел с Русия след перестройката, където "старият режим започна да се налага наново“, изразявайки опасения "да не стане и тук така“, особено когато "виждаме хора в арести, които без доказателства стоят там, само защото си неудобен за някого“.

Актьорът завършва с думите на своя преподавател Никола Гълъбов: "Българският народ търпи на много неща – на бой, на глад, на студ, обаче не може да търпи на пари“.

Врачански си спомня и своето детство в Роман – "малък град, страхотен за това време“, но откъснат от големите политически и социални събития. "Много от нещата от истинския живот не достигаха до нас. Протестите ’97–’98… аз само по телевизията съм ги гледал“. Семейството му подкрепяло промените, което понякога ги правело обект на коментари. "Спомням си, в читалището имаше кино… и чух зад гърба си: "Не, това са на тия, на СДС-арите, децата“, допълва той.

Преместването му в академията отваря пред него нов свят, който го преобразява: "Видях един съвсем различен свят, който адски много ми хареса“. Майка му често му напомняла как още в началото "цял трепереше от вълнение“ на сцената – искра, която той самият признава, че е забравил, но която тогава се е запалила в него.

Актьорът разказва и за личния си път към семейството, което има днес. Запознаването му със Златина, майката на дъщеря му и дъщеря на актьора Краси Ранков, започва с шеговитото бащино предупреждение: "Той ме погледна и каза: "Имам пушка’".

Тогава Врачански и Златина прекарват кратко време заедно, но връзката им се оказва трудна, защото тя учи извън България. "Опитахме почти година да бъдем заедно, но не се получи заради голямото разстояние. Останахме приятели“. Десет години по-късно съдбата ги събира отново – и този път завинаги.

"Тя е много яка. Наистина. И затова трябва да бъда достатъчно як, за да бъда до нея".


Още по темата: общо новини по темата: 74
07.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
05.12.2025 »
05.12.2025 »
05.12.2025 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Нова телефонна измама набира скорост у нас
10:15 / 07.12.2025
Празнуващите споделят: Студентският празник не е поскъпнал много!...
09:20 / 07.12.2025
Лошото време не позволява евакуацията на екипажа на танкера, блок...
09:58 / 07.12.2025
Отново се включи системата BG-ALERT в Бургаско 
08:39 / 07.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:31 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Обилни валежи и наводнения декември 2025
Протести срещу Бюджет 2026
Поскъпване на хранителните продукти
Отношенията София-Скопие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: