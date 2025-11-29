ИЗПРАТИ НОВИНА
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
Автор: Вилислава Ветренска 12:12Коментари (0)36
©
Отново станахме свидетели на вандалски прояви от уж мирно протестиращи граждани по време на уж мирно заявения и организиран протест на ПП-ДБ в сряда вечер в Триъгълника на властта. Реалността и равносметката за пореден път са ранени служители на МВР, изпотрошени автомобили, блъскани, обиждани и унижавани държавни служители от Министерството на здравеопазването, обърнати кофи за смет, задържани за хулигански прояви и множество други последствия от така наречения "мирен“ протест. Това написа във Фейсбук депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов.

"Само ще припомня, че при предишната инициатива на ПП-ДБ отпреди няколко месеца, блокирането на входа на вътрешния паркинг на Народното събрание, по време на изпълнение на служебния си дълг почина полицейски служител.

Нямаше как да не се стигне до ескалация на напрежението, към която дори открито призоваваха някои от участниците в т.нар. мирно организиран протест. На няколко пъти различни говорители съвсем умишлено подканяха към агресия. Кулминацията настъпи малко след 19:00 ч. (след началото на новинарските емисии на две от националните телевизии) вероятно съгласувано, за да бъде отразено всичко предварително планирано.

Докато Мирчев крещеше като човек, който демонстрира нужда от спешна психиатрична помощ, Денков бе влязъл в ролята на регулировчик на протестиращите, като им разпореждаше накъде да се движат и какво да правят. Паралелно с тях небезизвестният Пандов играеше ролята на човек, който посочва на протестиращите към кого да се насочат, за да го унижават, блъскат и ритат. Това се случи с две служителки на Министерството на здравеопазването, които попаднаха сред протестиращите при опита си да напуснат сградата на Народното събрание, където са били по служебни задачи.

Този протест около парламента, за първи път, освен че беше наситен с опити за провокации към служителите на реда, включваше и провокации от страна на депутати вътре в сградата на Народното събрание. Ивайло Мирчев, Николай Денков, Лена Бориславова и други подобни тържествено обикаляха по коридорите на сградата, снимайки видеоклипчета, докато умишлено търсеха конфронтация с част от народните представители. Целта им беше ясна - да провокират реакции, след което да предадат видеоматериалите на свои симпатизиращи телевизии, продуценти на предавания и журналисти.

Това обаче не е най-жалкото. За първи път, говорителите на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицейските служители, които ги охраняват. След като дежурните критици - депутати, журналисти, анализатори и други не намериха пропуски от страна на МВР в организацията на охраната на този уж мирен протест, те се фокусираха върху темата за така наречения от тях "плезещ се полицай“. В национален ефир се опитаха да внушат колко тежко и цинично нарушение бил извършил служителят на МВР.

Станахме свидетели на това как новината за пострадали полицаи беше подмината едва ли не като нещо незначително, докато специално внимание беше отделено на "плезещия се полицай“. Странното е, че подобни коментари идват от хора, които нямат никаква представа какво е насреща ти да летят бутилки, камъни, тротоарни плочи, бомбички и други предмети по време на уж мирен протест.

Предполагам, че на всички, и най-вече на тези от ПП-ДБ, им е ясно как действат в подобни ситуации полицейските служители в други държави членки на Европейския съюз. Там силите на реда действат стегнато и последователно, като задължително използват цялата палитра от помощни средства, с които разполагат и които законът им позволява.

В България обаче полицейските служители често биват критикувани и обвинявани още преди да са пристигнали на мероприятието, което им предстои да охраняват.

Затова поздравления заслужават всички служители на МВР, които не се поддадоха на провокациите на част от уж мирно протестиращите граждани и с риск за собствения си живот и здраве не допуснаха ескалация на напрежението. Те успяха да опазят живота и здравето именно на тези, които твърдяха, че протестират мирно.

В ситуации като тази служителите на МВР отново доказват, че заслужават адекватни месечни възнаграждения.

Пълна подкрепа за всички служители на силовото ведомство!", пише още той.


