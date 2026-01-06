ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
Автор: Десислава Томева 16:19Коментари (0)288
© ФОКУС
В периода на двойно обозначаване всяка банка трябва да обозначава в левове и в евро:

– началното и крайното салдо по банкови сметки в извлеченията, предоставяни на хартиен или друг дълготраен носител, по всички открити до датата на въвеждане на еврото левови сметки;

– информацията за стойността на платежната операция и размера на дължимите такси и комисиони;

– информацията за стойността на платежната операция и остатъчната наличност по сметка при платежни операции по теглене на пари в брой на терминално устройство АТМ;

– информацията за остатък по кредити и за размера на дължимите вноски по кредити, отпуснати по Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители в левове, предоставяна в офис на кредитна или финансова институция или при интернет или мобилно банкиране, при поискване от клиента.

– информацията за извършени плащания по главница, лихва и други, свързани с кредити и аванси;

– информацията за лихви по депозитни сметки.


06.01.2026 Българите превърнаха телефоните си в калкулатори за евро
06.01.2026 КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
06.01.2026 Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените - изведнъж и без предупреждение
06.01.2026 Спрете на преизчисляване левовете в евро, това може да ви спести пари
06.01.2026 Lidl отчита около 20% ръст на плащанията в брой в първите дни на двойно обращение
06.01.2026 Проблем с паркирането в Пловдив заради еврото
НИМH: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
15:52 / 06.01.2026
Векилска: Доплака ми се, но не от критическата. Какво им става на...
15:31 / 06.01.2026
15:31 / 06.01.2026
Lidl отчита около 20% ръст на плащанията в брой в първите дни на ...
14:53 / 06.01.2026
14:53 / 06.01.2026
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професион...
14:38 / 06.01.2026
14:38 / 06.01.2026
Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция
14:54 / 06.01.2026
14:54 / 06.01.2026
Министърът на отбраната: Няма бюджет и не можем да модернизираме ...
14:55 / 06.01.2026
14:55 / 06.01.2026

Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
