ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Какво представлява "швейцарското правило", което е основа за покачването на пенсиите?
Автор: Десислава Томева 08:06Коментари (0)325
©
Осъвременяването на пенсиите е регламентирано с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (чл. 100 от КСО). Постановено е, че пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, пише "Фокус“.

Тази норма (чл. 100, ал. 1 от КСО) е придобила обществена популярност с наименованието "швейцарско правило“. В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ.

Процентът на нарастване на осигурителния доход се определя въз основа на данните за средномесечния осигурителен доход за съответната календарна година, утвърдени със заповеди на управителя на НОИ. Процентът на нарастване на индекса на потребителските цени се определя въз основа на данни от Националния статистически институт. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4а от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване  "индексът на потребителските цени“ по чл. 100 от КСО е хармонизираният индекс на потребителските цени.

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер на основание преходна и заключителна разпоредба от КСО (§ 6, ал. 1 от ПЗР на КСО). Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно, обяснява "Фокус“, позовавайки се на закона.

Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно изискванията за съвместимост (чл. 101 от КСО).

Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва като се увеличи действителният или запазеният размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите, съобразно броя на наследниците (чл. 81, ал. 1 от КСО).

Същото се отнася и за добавките от починал съпруг/съпруга (т.н. "вдовишка добавка“), като се осъвременява пенсията на починалия съпруг/а, след което се определя размерът на добавката.

Вчера социалният министър Борислав Гуцанов обясни по отношение на пенсиите за 2026 година и Бюджетът на ДОО, който е предложен:

"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати"


Още по темата: общо новини по темата: 93
03.11.2025 Корнелия Нинова: Живот назаем! 
03.11.2025 АОБР: Абсурдно късите срокове за обсъждане на бюджета са опит за заобикаляне на обществения дебат
03.11.2025 Ивайло Мирчев: Управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса
03.11.2025 Антон Кутев: Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация
03.11.2025 Публикуваха законопроекта за Бюджет 2026
03.11.2025 Обикновеният човек, който реши да извади парите от дюшека и ги инвестира, ще пострада
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Невиждани сцени в наш ресторант
08:05 / 04.11.2025
Извънредна ситуация в АЕЦ "Козлодуй"!
08:03 / 04.11.2025
И днес промяна в организацията на движението на АМ "Тракия"
08:02 / 04.11.2025
Корнелия Нинова: Живот назаем! 
22:25 / 03.11.2025
Среднощен инцидент на магистрала "Тракия" в пловдивския участък
21:43 / 03.11.2025
Ивайло Мирчев: Управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса
20:30 / 03.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
12:05 / 02.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Природни стихии
Изграждат нов реактор в АЕЦ "Козлодуй"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: