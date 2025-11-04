ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво представлява "швейцарското правило", което е основа за покачването на пенсиите?
Тази норма (чл. 100, ал. 1 от КСО) е придобила обществена популярност с наименованието "швейцарско правило“. В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ.
Процентът на нарастване на осигурителния доход се определя въз основа на данните за средномесечния осигурителен доход за съответната календарна година, утвърдени със заповеди на управителя на НОИ. Процентът на нарастване на индекса на потребителските цени се определя въз основа на данни от Националния статистически институт. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4а от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване "индексът на потребителските цени“ по чл. 100 от КСО е хармонизираният индекс на потребителските цени.
Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер на основание преходна и заключителна разпоредба от КСО (§ 6, ал. 1 от ПЗР на КСО). Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно, обяснява "Фокус“, позовавайки се на закона.
Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно изискванията за съвместимост (чл. 101 от КСО).
Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва като се увеличи действителният или запазеният размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите, съобразно броя на наследниците (чл. 81, ал. 1 от КСО).
Същото се отнася и за добавките от починал съпруг/съпруга (т.н. "вдовишка добавка“), като се осъвременява пенсията на починалия съпруг/а, след което се определя размерът на добавката.
Вчера социалният министър Борислав Гуцанов обясни по отношение на пенсиите за 2026 година и Бюджетът на ДОО, който е предложен:
"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати"
