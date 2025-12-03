ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво е "автоматизъм" при заплатите
Какво всъщност представлява автоматизмът?
Автоматизмът за вдигане на възнагражденията е всъщност механизъм, който е записан в самите устройствени закони, като законът за МВР, например, или в колективните трудови договори. Този механизъм взема данните на статистиката за средната брутна работна заплата за страната и я използва за база, чрез която изчисляват основната заплата за даден сектор. Учителските заплати, например, трябва да стигнат 125 процента от средната брутна за страната. Ако хипотетично средното за страната възнаграждение е 3000 лева, умножаваме 3000 по 125 процента и получаваме 3750 лева.
Така директорът на математическата гимназия в Казанлък лесно може да изчисли какви заплати ще получи персоналът.
"Социалните партньори - от една страна работодателите, от друга страна синдикалните организации, от трета страна МОН, са се разбрали в този договор да отстояват поетапно увеличение на учителските заплати през годините. Целта е де достигнат размер от 125 процента от средната брутна за страната", твърди Красимир Дамянов.
Към момента учителските заплати са по-ниски. Ако догодина получат 10 процента върху възнагражденията си, пак няма да стигнат 125 процента от средната заплата за страната.
"Може би ще доведе до растеж на средната заплата на педагогическите учители до около 119 максимум 120 процента от средната брутна заплата", поясни той пред Нова тв.
Според бизнеса обаче този модел е порочен, защото с вдигането на заплатите в публичния сектор автоматично се вдига и средната заплата за страната. Което веднага води със себе си следващо вдигане на възнагражденията.
"Новата заплата директно влияе на това, с което сравняваме, то го увеличава. В същия момент, в който сте увеличи заплатите в сектор Х, това повишава още следващия месец брутната средна за страната. Защото тези нови административно увеличени заплати участват във вдигането на величината, с която се сравнява", заяви Васил Велев, председател на общото събрание на АИКБ.
Формулата, стъпващата на средната брутна работна заплата, изчислява само основната заплата за даден сектор. Оттам нататък може да има редица допълнителни материални стимули. В МВР например се добавя клас прослужено време, чин и други, които вече формират финалната заплата. Синдикатите са на мнение, че с тези механизми се създава дисбаланс в държавните сектори.
"Вчера се разбрахме да развържем всички автоматизми от средната работна заплата, които са в закони и вместо това да се сложи една хоризонтална политика от 10 процента, която вече как се разпределя по министерства и второстепенни разпоредители ще зависи от това кой е получил", обясни Любослав Костов.
Съгласие да отпадне автоматизма при заплатите между социалните партньори има.
