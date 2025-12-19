ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Как ще се връща ресто през първия месец от 2026 г.?
Проверката беше направена с малка потребителска кошница включваща основни хранителни продукти като хляб брашно ориз сирене кисело мляко и торбичка на обща стойност 17.66 лева или 9.03 евро. При първия сценарий покупката беше платена с банкнота от 20 лева като касовият софтуер автоматично изчисли дължимото ресто и в двете валути. Процесът отне около 30 секунди а клиентът получи 1.20 евро ресто което съответства на 2.34 лева.
При втория сценарий плащането беше направено с банкнота от 10 евро като рестото беше върнато изцяло в евроцентове. В този случай цялата операция приключи за около 10 секунди което показа че разплащането в една валута е значително по-бързо и по-лесно както за касиера така и за клиента. По-сложна се оказва ситуацията когато търговецът няма достатъчно наличност в евро и част от рестото трябва да бъде върната в левове. Тогава на помощ идва калкулаторът чрез който евроцентовете се преизчисляват по фиксирания курс което допълнително удължава времето за обслужване.
Касиерите не крият че в началото ще има трудности но според тях по-голямото предизвикателство няма да бъде самата техническа операция а разбирането от страна на клиентите особено на възрастните хора които по-трудно ще се ориентират в новата система. В същото време все по-голям дял от клиентите плащат с карта което значително улеснява процеса и вероятно ще се превърне в предпочитан начин на разплащане в първите седмици след въвеждането на еврото.
Част от потребителите споделят че ще разчитат именно на картовите плащания докато доходите и цените окончателно преминат в евро а други приемат промяната спокойно като поредна валутна смяна през годините. За търговците обаче остава още едно предизвикателство а именно разпознаването на евробанкнотите и монетите и предпазването от фалшификати. Макар че магазините вече разполагат с устройства за проверка на банкноти монетите остават по-трудни за разпознаване като особено сходни на пръв поглед са тези от 1 лев и 1 евро.
Допълнително усложнение ще има и в новогодишната нощ когато от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банковите системи временно няма да работят което означава че няма да могат да се извършват картови плащания онлайн операции или тегления от банкомати. От 1 януари нататък разплащанията на ПОС терминалите ще се визуализират само в евро а от банкоматите ще може да се тегли единствено европейската валута което окончателно ще отбележи преминаването към новата парична единица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1505
|предишна страница [ 1/251 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Роденият в Карлово Ненко умря след задържане от имиграционните вл...
19:58 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за ...
19:00 / 19.12.2025
Без уикенд винетка! Закръглянето в евро било сгрешено
20:02 / 19.12.2025
Експерт: Хората, които вече се пенсионират, имат натрупвания окол...
18:30 / 19.12.2025
bTV с официална позиция за Цънцарова и Йочев: Лъжа!
17:31 / 19.12.2025
Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист ...
15:54 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS