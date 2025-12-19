ИЗПРАТИ НОВИНА
Как ще се връща ресто през първия месец от 2026 г.?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:21
©
Остават 15 дни до влизането на България в еврозоната и темата за разплащанията с евро и левове вече има съвсем практическо измерение. В първия месец на Новата година двете валути ще бъдат официално платежно средство като търговците ще са длъжни да връщат ресто в евро а само при липса на наличност и в левове. Експеримент на БНТ показа как това ще работи на практика и колко време отнема едно обикновено пазаруване при двойно валутно обращение.

Проверката беше направена с малка потребителска кошница включваща основни хранителни продукти като хляб брашно ориз сирене кисело мляко и торбичка на обща стойност 17.66 лева или 9.03 евро. При първия сценарий покупката беше платена с банкнота от 20 лева като касовият софтуер автоматично изчисли дължимото ресто и в двете валути. Процесът отне около 30 секунди а клиентът получи 1.20 евро ресто което съответства на 2.34 лева.

При втория сценарий плащането беше направено с банкнота от 10 евро като рестото беше върнато изцяло в евроцентове. В този случай цялата операция приключи за около 10 секунди което показа че разплащането в една валута е значително по-бързо и по-лесно както за касиера така и за клиента. По-сложна се оказва ситуацията когато търговецът няма достатъчно наличност в евро и част от рестото трябва да бъде върната в левове. Тогава на помощ идва калкулаторът чрез който евроцентовете се преизчисляват по фиксирания курс което допълнително удължава времето за обслужване.

Касиерите не крият че в началото ще има трудности но според тях по-голямото предизвикателство няма да бъде самата техническа операция а разбирането от страна на клиентите особено на възрастните хора които по-трудно ще се ориентират в новата система. В същото време все по-голям дял от клиентите плащат с карта което значително улеснява процеса и вероятно ще се превърне в предпочитан начин на разплащане в първите седмици след въвеждането на еврото.

Част от потребителите споделят че ще разчитат именно на картовите плащания докато доходите и цените окончателно преминат в евро а други приемат промяната спокойно като поредна валутна смяна през годините. За търговците обаче остава още едно предизвикателство а именно разпознаването на евробанкнотите и монетите и предпазването от фалшификати. Макар че магазините вече разполагат с устройства за проверка на банкноти монетите остават по-трудни за разпознаване като особено сходни на пръв поглед са тези от 1 лев и 1 евро.

Допълнително усложнение ще има и в новогодишната нощ когато от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банковите системи временно няма да работят което означава че няма да могат да се извършват картови плащания онлайн операции или тегления от банкомати. От 1 януари нататък разплащанията на ПОС терминалите ще се визуализират само в евро а от банкоматите ще може да се тегли единствено европейската валута което окончателно ще отбележи преминаването към новата парична единица.


