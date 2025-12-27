ЗАРЕЖДАНЕ...
|Как ще се превалутират и закръглят първите ни заплати в евро?
Позовавайки се на Закона за въвеждане на еврото, обясняваме механизма:
От 1 януари 2026 г. заплатите ще се изплащат в евро. Те ще се превалутират в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица. Това се отнася за всяко възнаграждение поотделно, а не обобщено за всички работници и служители, тъй като всяко възнаграждение представлява предмет на отделен договор и подлежи на индивидуален разчет.
Начислените възнаграждения за месец декември 2025 г. следва да бъдат отчетени като разход за 2025 г. в български лева. Всички разчети, произтичащи от тези начисления и подлежащи на изплащане през 2026 г., следва да бъдат преизчислени в евро. Превалутирането на начисленията за възнаграждения следва да се извърши индивидуално за всяко лице.
Заплатите и други възнаграждения за положен труд НЕ попадат в изискването на двойното обозначаване и НЕ е необходимо да се представят във ведомостите (фишовете) в евро и в левове в периода на двойно обозначаване.
Всеки от нас чака с нетърпение тази първа за годината заплата и се надява шефът да е закръглил в наша полза.
