Как се справят търговците в първите дни с еврото?

© Булфото Екип на Bulgaria ON AIR провери дали пазарите в София са се приспособили към новата валута така, както големите вериги магазини.



Във втория ден от членството на България в Еврозоната нашият екип реши да направи проверка на един от големите столични пазари.



В каква валута пазаруват хората и, най-вече, в каква валута търговците връщат ресто.



"Задължително понеделник отиваме да обменяме да си имаме евро. И в центове, в понеделник задължително. Трябва да си имаме", сподели търговец.



"На пазара е нормално - ще се социализират малко по-късно нататък във времето", заяви столичанин.



До края на месеца можем да се разплащаме в левове, но търговците следва да ни върнат ресто в евро.