ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допустими?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:55Коментари (0)254
© Фокус
Празничните менюта обикновено идват с по-богати вкусове, по-тежки ястия и повече изкушения. В този период често увеличаваме калорийния прием не защото сме гладни, а защото около нас има разнообразие от апетитни храни, които провокират желанието ни да продължим да похапваме. Когато обаче включим в трапезата определени продукти, можем да създадем усещане за ситост по-рано и да избегнем типичната следпразнична тежест. Тези храни работят чрез съдържанието си на фибри, белтъчини, вода или комбинация от тях. Това са механизми, които засищат естествено и поддържат стабилни нивата на кръвната захар.

На масата ни трябва да присъстват зеленчуците с високо съдържание на фибри. Те създават обем в стомаха, без да носят излишни калории, което означава, че ситостта се постига по-бързо. Добър пример са зеленолистните, броколите, брюкселското зеле, морковите и целината. Приготвени чрез печене или бързо сотиране, те запазват текстурата и аромата си, а комбинацията им с малко подправки и лимонов сок може да ги превърне в ефектно допълнение към всяко празнично меню. Нещо повече - зеленчуците забавят усвояването на въглехидратите от останалите ястия и така предотвратяват последващи скокове в апетита.

Плодовете с по-ниско съдържание на захари също могат да помогнат. Ябълките, крушите и цитрусите съдържат пектин - вид разтворими фибри, които образуват гел в храносмилателния тракт и създават продължителна ситост. Комбинирани със сурови ядки в малки количества, плодовете могат да бъдат чудесна междинна закуска между празничните хранения, която намалява този вълчи глад преди основното ястие. Важно е количеството ядки да бъде умерено, тъй като въпреки добрите мазнини те остават високоенергийни.

Белтъчните храни са друг ключов фактор за контрол върху ситостта. Постното месо, рибата, яйцата и бобовите култури увеличават отделянето на хормони, свързани със засищането и помагат да се избегне прекомерното похапване. Печената риба е богата на омега-3 мастни киселини и е отличен избор за празничната трапеза, тъй като е едновременно лека и засищаща. Бобовите храни, като като леща, нахут и фасул съчетават белтъчини и фибри, което удължава ситостта и стабилизира нивата на захарта през деня. Включени в салата или като топло предястие, те намаляват вероятността от преяждане с по-тежките традиционни ястия.

Храните с високо водно съдържание също подпомагат естественото регулиране на апетита. Супите на зеленчукова основа, тиквеният крем без сметана или леките бульони могат да бъдат чудесно начало на празничното меню, съветва Puls.bg. Течната структура заема обем в стомаха и задейства усещането за пълнота, което ни помага да намалим количеството на последващите порции.Дори сезонните салати със свежи зеленчуци, цитруси или зърнени култури могат да бъдат добър избор, стига да не са комбинирани с тежки дресинги.

Пълнозърнестите продукти са още един инструмент за поддържане на ситост. Тех имат по-нисък гликемичен индекс от рафинираните и освобождават енергията по-бавно. Това означава, че осигуряват стабилно усещане за ситост за по-дълъг период. Пълнозърнестият хляб, кафявият ориз и булгурът са подходящи заместители на традиционните гарнитури и лесно могат да се впишат в празнична рецепта, без да натоварват менюто.

Не само изборът на храна има значение, но и начинът на подреждане на трапезата. Когато в началото на храненето присъстват фибри, зеленчуци и белтъчини, апетитът се регулира естествено. Така по-тежките традиционни ястия запазват мястото си в празничната атмосфера, но без да водят до излишно натоварване. Ключът е в баланса, а сезонните продукти предлагат идеалната възможност да го постигнем по естествен и вкусен начин.


Още по темата: общо новини по темата: 220
27.12.2025 Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавка насред
пътя
27.12.2025 Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис с
качеството
27.12.2025 Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек
27.12.2025 Как 1 януари се превърна в начало на Новата година?
27.12.2025 Колко крачки са нужни, за да изгорим коледните калории?
27.12.2025 Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Полицията откри издирваното момиче с увреждания
17:05 / 27.12.2025
Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавк...
16:20 / 27.12.2025
Това не е селището на Дядо Коледа, тази зимна приказка се намира ...
16:56 / 27.12.2025
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 ев...
15:39 / 27.12.2025
Климов: Българите си мислят, че в Украйна има нещо тяхно и искат ...
15:11 / 27.12.2025
Тежък инцидент на жп прелез, има двама загинали
14:24 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Винетки 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Пазарджишкото село Гелеменово е наводнено
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: