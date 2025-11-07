ИЗПРАТИ НОВИНА
Кадри от катастрофата с шестима загинали
Автор: Елиза Дечева 10:30Коментари (0)811
© Булфото
виж галерията
Агенция "Булфото" публикува кадри на тежката катастрофата край Бургас с шестима загинали мигранти. 

"Фокус" припомня, че снощи шестима мигранти загинаха, а трима бяха ранени, след гонка с екипи на "Гранична полиция" в Бургас. 

По данни на МВР автомобилът с румънска регистрация е опитал да избегне полицейска проверка, след което се преобърнал и паднал в езерото Вая. Шофьорът на колата - румънски гражданин е оцелял. 

Изясняват се причините за фаталната катастрофа.







