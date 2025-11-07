ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кадри от катастрофата с шестима загинали
"Фокус" припомня, че снощи шестима мигранти загинаха, а трима бяха ранени, след гонка с екипи на "Гранична полиция" в Бургас.
По данни на МВР автомобилът с румънска регистрация е опитал да избегне полицейска проверка, след което се преобърнал и паднал в езерото Вая. Шофьорът на колата - румънски гражданин е оцелял.
Изясняват се причините за фаталната катастрофа.
