ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кацарчев: В голяма част от администрациите средните работни заплати са около 1500-1600 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:36Коментари (0)393
©
Отправянето на половинчати политики не води до нищо добро. Това отбеляза Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа", за предвидения държавен бюджет за следващата година.

"Инфлацията към момента е 5.3 %. Ако добавим и предложението за промяна на осигурителната вноска, плюс инфлацията, която се очаква за следващата година, реалният ръст на доходите става отрицателен. Това не е добре за никой. Знаем, че ще влизаме в еврозоната, знаем кризата с горивата, която в момента тече и ще доведе до още инфлация. Няма как да приемем цялото това нещо. Няма как да приемем, че сме съгласни с 5% увеличение, които са доникъде", коментира той анонсираното намерение за увеличение на разходите за персонал за 2026 г. с 5%.

Допълнителното материално стимулиране, което се раздава на определени администрации, е въпрос на избор на началниците. Грешно е всички да се слагат под един калъп. В голяма част от администрациите средните работни заплати са около 1500-1600 лева", обясни Качарчев пред БНР. 

Най-голямо е напрежението тази година в сектор "Земеделие и гори" и секторите, които касаят държавната администрация, обясни той.

"Чакаме да видим какво решение ще вземе и медицинската федерация във връзка с работните заплати".

Синдикатите са решени да проведат протести, с които да изразят несъгласието си от предвидените параметри в Бюджет 2026. Те ще започнат със сектор "Земеделие".

"Администрацията също ще стачкува. Протестите ще бъдат предупредителни. Ще очакваме между първо и второ четене да се предприемат някакви действия и НС да намери решение".

Кацарчев коментира и предвидения бюджет за следващата година на Държавното обществено осигуряване.

"Имаме критики по отношение на осигурителната вноска. Съществено важно е, че се качва минималният и максималният осигурителен доход. Съответно се качват задълженията на работещите да плащат малко повече пари. В същото време имаме замразяване на част от осигурителните плащания".

Той анализира и идеята да се узаконят коледните и великденските добавки за пенсионерите и да им се дават редовно.

"Те могат да се раздават през НОИ, но това е социално подпомагане и би трябвало сумата да се намира в Министерството на труда и социалната политика. Добра идея е да се узаконят подобен вид плащания".


Още по темата: общо новини по темата: 157
19.11.2025 Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
19.11.2025 Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
18.11.2025 Министър Гуцанов: В искането на Деница Сачева има сериозна логика
18.11.2025 Деница Сачева: Управляващите ще предложат коледните добавки да се уредят чрез закон
18.11.2025 Пеевски: Ще дарим декемврийските си заплати заради коледните добавки на пенсионерите
18.11.2025 Учителите готови за протест
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Удариха ни необичайни фьонове,
11:50 / 19.11.2025
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
11:25 / 19.11.2025
Проф. Ива Христова: Грипът доминира, щамовете на тип А са АН1N1 и...
10:58 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улица...
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, коет...
10:06 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Масови протести срещу цените на горивата
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Локомотив Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: