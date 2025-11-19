ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кацарчев: В голяма част от администрациите средните работни заплати са около 1500-1600 лева
"Инфлацията към момента е 5.3 %. Ако добавим и предложението за промяна на осигурителната вноска, плюс инфлацията, която се очаква за следващата година, реалният ръст на доходите става отрицателен. Това не е добре за никой. Знаем, че ще влизаме в еврозоната, знаем кризата с горивата, която в момента тече и ще доведе до още инфлация. Няма как да приемем цялото това нещо. Няма как да приемем, че сме съгласни с 5% увеличение, които са доникъде", коментира той анонсираното намерение за увеличение на разходите за персонал за 2026 г. с 5%.
Допълнителното материално стимулиране, което се раздава на определени администрации, е въпрос на избор на началниците. Грешно е всички да се слагат под един калъп. В голяма част от администрациите средните работни заплати са около 1500-1600 лева", обясни Качарчев пред БНР.
Най-голямо е напрежението тази година в сектор "Земеделие и гори" и секторите, които касаят държавната администрация, обясни той.
"Чакаме да видим какво решение ще вземе и медицинската федерация във връзка с работните заплати".
Синдикатите са решени да проведат протести, с които да изразят несъгласието си от предвидените параметри в Бюджет 2026. Те ще започнат със сектор "Земеделие".
"Администрацията също ще стачкува. Протестите ще бъдат предупредителни. Ще очакваме между първо и второ четене да се предприемат някакви действия и НС да намери решение".
Кацарчев коментира и предвидения бюджет за следващата година на Държавното обществено осигуряване.
"Имаме критики по отношение на осигурителната вноска. Съществено важно е, че се качва минималният и максималният осигурителен доход. Съответно се качват задълженията на работещите да плащат малко повече пари. В същото време имаме замразяване на част от осигурителните плащания".
Той анализира и идеята да се узаконят коледните и великденските добавки за пенсионерите и да им се дават редовно.
"Те могат да се раздават през НОИ, но това е социално подпомагане и би трябвало сумата да се намира в Министерството на труда и социалната политика. Добра идея е да се узаконят подобен вид плащания".
