|КЗП бързо превъзпита 22 големи търговци
Предприети са административни мерки към тези дружества за неизпълнение на задълженията по Закона за въвеждане на еврото в Република България и са изпратени покани за явяване и съставяне на актове за установяване на административно нарушение, за което законът предвижда санкции от 10 000 до 100 000 лева.
Същевременно длъжностни лица на Комисията предприемат действия по извършване на проверки на място в търговските обекти на 62 от тези дружества с цел изискване на данни за цените на продуктите и проверка на правилното двойно обозначаване и превалутиране на цените в левове и евро. Установени са и нарушения във връзка с етикетирането, които най-често се изразяват в липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите.
След предприетите административни действия от КЗП вече 22 от посочените дружества предоставят информацията, а останалите са предприели действия по предоставянето й.
Обръщаме внимание на всички търговци, че предоставянето на данни за цените е от особена важност за КЗП и осъществяване на нейните правомощия и заявяваме готовност да предприемем всички законови мерки за изпълнение на задължението за предоставяне на информация за цените.
Към момента 180 дружества вече предоставят информация на сайта "Колко струва“, което е основа за неговото пълноценно и коректно функциониране.
