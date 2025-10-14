ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
КЗП бързо превъзпита 22 големи търговци
Автор: Десислава Томева 12:36Коментари (0)274
© Фокус
Комисията за защита на потребителите установи, че 70 големи търговеца не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница на КЗП.

Предприети са административни мерки към тези дружества за неизпълнение на задълженията по Закона за въвеждане на еврото в Република България и са изпратени покани за явяване и съставяне на актове за установяване на административно нарушение, за което законът предвижда санкции от 10 000 до 100 000 лева. 

Същевременно длъжностни лица на Комисията предприемат действия по извършване на проверки на място в търговските обекти на 62 от тези дружества с цел изискване на данни за цените на продуктите и проверка на правилното двойно обозначаване и превалутиране на цените в левове и евро. Установени са и нарушения във връзка с етикетирането, които най-често се изразяват в липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите.

След предприетите административни действия от КЗП вече 22 от посочените дружества предоставят информацията, а останалите са предприели действия по предоставянето й.

Обръщаме внимание на всички търговци, че предоставянето на данни за цените е от особена важност за КЗП и осъществяване на нейните правомощия и заявяваме готовност да предприемем всички законови мерки за изпълнение на задължението за предоставяне на информация за цените.

Към момента 180 дружества вече предоставят информация на сайта "Колко струва“, което е основа за неговото пълноценно и коректно функциониране.


Още по темата: общо новини по темата: 1332
14.10.2025 Здравният министър: Няма да вдигаме здравните осигуровки и таксата при личните лекари
14.10.2025 Нотариус: Смяната на левовете с евро кара много българи да официализират средствата си в имоти
13.10.2025 Барбалов за цените в евро: Стимулът ще е на практика да се закръгля надолу, а не нагоре
12.10.2025 Винопроизводител: Става дума за стотинки в цените на бутилките
11.10.2025 НОИ с апел и предупреждение във връзка с еврото и пенсионерите
11.10.2025 Какви суми и в кои клонове на "Български пощи" ще можем да обменяме левове за евро?
предишна страница [ 1/222 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Искат отпадане на удостоверенията за наследници
11:51 / 14.10.2025
Предложение: Бащите на новородени да разсрочат полагащия им се от...
11:54 / 14.10.2025
Собственичка на фирма, оставила 50 души без заплати: Да не мислит...
10:45 / 14.10.2025
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
10:28 / 14.10.2025
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловск...
10:05 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: