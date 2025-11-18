ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
КС се произнесе за референдума на президента за еврото
Автор: Вилислава Ветренска 16:11Коментари (0)1021
©
На свое заседание на 18.11.2025 г. Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело №8/2025 г., докладвано от съдия Красимир Влахов.

На основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, Конституционният съд реши, че "председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон. Това правомощие по силата на чл. 84, т. 5 от Конституцията принадлежи единствено на Народното събрание“.

В мотивите си Конституционният съд отбелязва, че според Основния закон народът е единствен източник на държавната власт и тя се осъществява от него непосредствено или чрез предвидените в Конституцията органи. Следователно никой народен представител и в частност председателят на Народното събрание не разполага с право еднолично да осъществява власт и да решава въпроси, които Основният закон е възложил единствено на колективния орган, излъчен от избирателите и осъществяващ властта от тяхно име. Това се отнася и до правомощието на парламента по чл. 84, т. 5 от Конституцията да взема решение за произвеждане на национален референдум.

Съдът посочва, че изключителното правомощие на Народното събрание да приеме решение за произвеждане на национален референдум по естеството си предполага изключителната негова компетентност да преценява всички предвидени в закона изисквания относно допустимостта на произвеждане на такъв референдум, каквито са въпросите, които могат да се разрешават чрез национален референдум, когато парламентът е сезиран от оправомощените за това по закон субекти. Тази преценка според Съда е въпрос не просто на процедура, а на конституционна компетентност.

Съдът обръща внимание, че за разлика от актовете на Народното събрание, които подлежат на контрол за конституционност, едноличните актове на неговия председател са изключени от този контрол, което е отчетено и в определението по допускане на искането на президента. По тази причина издаването на едноличен акт на председателя на парламента, с който по същество се прегражда упражняването на изключителната конституционна компетентност на общонационалното представително учреждение, е нетърпимо от гледна точка на Основния закон, защото на практика заобикаля установения ред за контрол върху актовете на Народното събрание. В резултат на това се осуетява възможността за проверка относно съответствието с принципите и разпоредбите на Конституцията, а това рискува да постави под съмнение и дори да лиши от съдържание нейното върховенство при упражняване на държавната власт.

 

В заседанието участваха 12 конституционни съдии. Решението е прието с 11 гласа и 1 особено мнение – на съдия Борислав Белазелков. Съдиите Атанас Семов и Соня Янкулова са изложили становища. Становището на съдия Атанас Семов и особеното мнение на съдия Борислав Белазелков ще бъдат публикувани на сайта на Конституционния съд по-късно.


Още по темата: общо новини по темата: 79
28.06.2025 Плевнелиев: Радев ще иска да вземе властта в периода на нестабилност след приемането на еврото
28.06.2025 Вигенин: Риториката на Радев засилва страха, вместо да го успокоява
21.06.2025 Божанов: Това е мярка, използвана в Хърватия
20.06.2025 Радев: Инфлацията на Борисов е толкова истинска, колкото са му истински магистралите
18.06.2025 Проф. Екатерина Михайлова: Президентът е с ярки политически позиции
16.06.2025 Нидал Алгафари към президента: Безсмислените туристически пътувания до Казахстан, Узбекистан и други, на гърба на социално слабите, са разхищение
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Съдът призна Лена Бориславова за невинна по делото "Корал"
16:10 / 18.11.2025
Министър Гуцанов: В искането на Деница Сачева има сериозна логика...
15:23 / 18.11.2025
Две предупреждения за по-голямата част от страната ни
14:35 / 18.11.2025
Глобален срив спря достъпа до повечето новинарски сайтове
14:29 / 18.11.2025
Гражданин: В няколко магазина ми отказаха да платя с жълти стотин...
12:59 / 18.11.2025
Отнеха книжката на шофьора, заблуден от мъглата на АМ "Тракия"
12:36 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Обвиниха Лена Бориславова във фалшификация на документи
Български национален отбор по футбол
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: