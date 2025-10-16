ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
КЕВР каза защо в голяма част от България чешмите пресъхнаха, а хората се поливат с канчета
Автор: Десислава Томева 17:06Коментари (0)89
©
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) извърши анализ на причините за нарушен достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието. Ключов елемент на анализа, изготвен в резултат на извършени проверки на ВиК дружества в страната, е и до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода за 2024 г. Анализът е приет днес на заседание на Комисията.

От началото на проверките на 14.08 т.г. КЕВР в ускорени срокове обработи  голям обем информация, като разшири обхвата на извършваните текущи планови проверки на отчетните доклади на ВиК дружествата за изпълнение на одобрените бизнес планове за 2024 г. Основание за това дадоха постъпилите многобройни сигнали от граждани и медии за зачестили случаи на нарушен  достъп до питейна вода.

От всичките 28 регионални ВиК оператори в страната Комисията изиска и получи подробна информация за населените места с население над 500 души, за които през м. август 2025 г. е обявен режим на водоснабдяване. По настояване на регулатора беше предоставена изчерпателна техническа информация за обявяваните режими и за извършените от дружествата дейности за подобряване на водоснабдяването за периода 2023 г., 2024 г. и първото полугодие на 2025 г.

В условията на намаляващ капацитет на водоизточниците нивата на загуби на вода във водоснабдителните мрежи в голяма степен допринасят за възникване и задълбочаване на проблемите с водоснабдяването на населените места. В тази връзка КЕВР анализира отчетените от регионалните ВиК дружества данни за загуби на вода за 2024 г. спрямо базовата 2020 г. – както общо за обособената територия, така и индивидуално за най-големите обслужвани населени места.

Анализът установява, че през периода 2020 – 2024 г. при 12 регионални ВиК оператори се наблюдава както увеличаване на загубите на вода общо за обособената територия, така и в някои от най-големите населени места, обслужвани от дружествата. Поради това Комисията изиска подробна информация, която да даде яснота за прилаганите от дружествата механизми за управление на водоснабдителните мрежи и за осъществяваната координация с регионални и национални институции.

КЕВР запозна проверяваните ВиК оператори с направените констатации и се произнесе с конкретни препоръки за подобряване на тяхната дейност.

Анализът съдържа обобщена информация за събраните от Комисията данни, въз основа на които регулаторът прави конкретни предложения към компетентните институции – МОСВ и МРРБ. Предложенията включват подобряване на механизмите за управление на водоснабдяването, прилагане на международните добри практики за управление на физическите и търговски загуби на вода, оценка на капацитета на водоизточниците и водоснабдителните системи, оценка на риска от възникване на режими на безводие. Подчертава се също необходимостта от подобряване на координацията между заинтересованите страни в процеса на инвестиционно планиране, за да се постига максимален ефект с наличните ограничени ресурси.

Документът от 130 страници включва и индивидуални раздели за всеки от 28-те регионални ВиК оператори. В тях се съдържа подробна информация за всички данни, които те са предоставили на Комисията.

Анализът е публично достъпен на интернет страницата на КЕВР.


Още по темата: общо новини по темата: 72
09.10.2025 »
06.10.2025 »
01.10.2025 »
30.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
21-годишен уби жена на тротоар след опасно изпреварване
15:01 / 16.10.2025
КЗП глоби 70 търговци, не предоставили данни за цените
14:46 / 16.10.2025
Масови фалити в Северна Гърция заради влизането на България в Шен...
12:49 / 16.10.2025
Meteo Balkans: Лятото се завръща, температурите много нагоре
12:32 / 16.10.2025
Хампарцумян: В България има хора, които само лапат субсидии и не ...
11:55 / 16.10.2025
Семеен лекар: Всичко, което е в пакетче, е много концентрирана хр...
11:47 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: