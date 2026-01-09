ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт за водния ни ресурс: България не успява добре да защити своя дългосрочен интерес
Автор: Цоня Събчева 21:00Коментари (0)291
© ФОКУС
Земеделският сектор е най-уязвим и засегнат от изменението на климата. Притесненията на гръцките фермери относно водите на Арда са основно обвързвани с това, че липсва дългогодишно споразумение за ползването на водите между Гърция и България, тъй като 5-годишното споразумение между двете държави обвързва временния период, докато се намери трайно решение. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС експертът по климат и енергетика Георги Стефанов.

По думите му водите на Балканския полуостров, които идват от трите големи реки в България: Арда, Места и Струма, са жизнено важни за половин Гърция и затова за фермерите е ключово важно тези води да се управляват правилно. "Необходимо е всички държави на Балканския полуостров да мислят съвсем прагматично за управляването на този най-ценен ресурс от природата, защото без вода няма живот,“ посочи гостът и добави, че исканията на фермерите са да имат дългосрочна сигурност както от тяхна страна, така и от необходимостта от европейското законодателство водните ресурси да се управляват на басейнов принцип. "Т.е. двете държави, които обхващат територията на Арда, трябва да управляват екосистемните ползи от ресурса води заедно и съвместно“.

Според експерта трябва да се създаде система за мониторинг, за разпределяне, за улавяне на този ресурс и за неговото умно, съвместно и добросъседско управление. Този процес на оформяне на дългосрочно споразумение е необходим и за двете страни, за да се знаят ясните нужди и ясните ползи. Важно е да се работи в партньорство на басейнов принцип, категоричен е той, като според Стефанов споразумението трябва да обхваща не само водите на Арда, а трябва да се мисли в по-широк мащаб. "България традиционно не успява добре да защити своя дългосрочен интерес и да намери опциите, които са допустими и приложими от гръцка страна, които могат да бъдат предоставени.“

По същия начин стои въпросът и с река Дунав, посочи още експертът, като според него е важно споразумение между всички държави на Балканския полуостров, тъй като управлението на водите се превръща в ключов сектор, свързан с адаптацията към изменянето на климата и неговото съвместно и трайно управление е задължително. "Задължително е да бъде осъвременено в контекст на тези водни стресове и дефицити, които ние виждаме, и управлението и ползването на водите да бъдат направени достатъчно умно, така че да имаме спокойствие и сигурността за всички икономически сектори.“


Статистика: