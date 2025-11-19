Извънредният труд на 31 декември и 2 януари ще излезе доста солено за работодателите

© Кабинетът реши, че освен 1 януари, неработни ще бъдат и 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. Целта на решението е да се осигури плавен преход към единната европейска валута и да се улесни техническото обезпечаване на процеса.



Все пак не всички ще могат да се възползват от допълнителните почивни дни.



"Тъй като работя в частна фирма като управител, няма как да си позволя да почивам. Нашите служители – да, те си почиват. Но работата на собственика е да работи непрекъснато", коментира пред Bulgaria On Air Благовеста Тончева.



Други пък посочиха, че предпочитат да работят през празниците, защото бизнесът им изисква това. "Имам ли избор? По-добре ми е да работя, защото бизнесът ми е такъв, че повече пари се изкарват по празниците", сподели Стефан.



Някои служители ще могат да си пуснат отпуск за два дни и да почиват цяла седмица, като така ще се възползват от допълнителните почивни дни около Нова година.



Предложението за допълнителни почивни дни идва от Министерството на финансите и беше одобрено от кабинета по време на последното правителствено заседание.



"Това се налага заради технологични промени, които трябва да бъдат направени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.", обясни министърът на финансите Теменужка Петкова.



За тези, които ще работят в почивните дни, работодателите ще трябва да платят извънреден труд. "Два неприсъствени дни означават, че предприятията трябва да заплатят за тези, които работят, доста повече, отколкото за един нормален работен ден", коментира Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България.



Въпреки това, бизнесът и синдикатите подкрепят предложението заради обществения интерес. "Важната цел е безпроблемното въвеждане на еврото. И БНБ, и Асоциацията на банките изложиха сериозни аргументи защо е необходимо технологично време, тоест неприсъствени дни", допълни Желязков.



Така, освен традиционната коледна почивка, българите ще могат да се възползват и от допълнителни празнични дни за Нова година.