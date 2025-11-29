Изтеглиха закъсалите тирове заради снега в Родопите

© I see you KAT Смолян Изтеглиха закъсалите тирове по пътя Чепеларе – Пампорово и на прохода Превала в област Смолян, съобщи за "Фокус“ дежурният в Областно пътно управление – Смолян.



Снегът постепенно спира, като в Пампорово вече не вали. В ниските части на областта валежите са от дъжд. Няма въведени ограничения по пътищата.



Навсякъде по проходите машини на пътноподдържащата фирма разчистват пътищата, като към момента няма закъсали автомобили.



Препоръчва се на водачите, които ще пътуват по проходите в Смолянско, да са с автомобили, подготвени за движение при зимни условия.