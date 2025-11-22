Изпълнителната комисия на ГЕРБ с решение, касаещо кмета на Варна Благомир Коцев

© ИК на ГЕРБ реши да помоли членовете на ОИК-Варна, които са излъчени от партията, да гласуват "против" отстраняването на Благомир Коцев. Това обяви в централата на партията проф. Костадин Ангелов.



"С това даваме ясен знак, че ние никога не се целим към служебни победи. Не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъдат включвани в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза още Костадин Ангелов.