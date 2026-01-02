ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изненадващо: Само 28 пияни и един дрогиран са хванати зад волана на 1 януари
Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофира един водач, а трима са отказали да бъдат тествани.
11 551 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 13 323 водачи и пътници. Съставени са 2258 фиша и 398 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 128
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
