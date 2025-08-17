ИЗПРАТИ НОВИНА
Излезе една от експертизите за катастрофата, при която кола се заби в автобус
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:43
©
Готова е една от експертизите за катастрофата в София, при която кола се вряза в автобус. При инцидента загина 61-годишен лекар от Сирия.  

Ексертизата показва, че и двете превозни средства (и автобуса, и автомобилът) са били изправни преди удара. Това научи bTV от свои източници, като от СГП потвърдиха информацията.

Все още не е ясна скоростта, с която се е движил автомобилът. Очаква се мярката за неотклонение да е днес следобед.

Иначе все още в тежко състояние с опасност за живота остават водачът на автобуса и една от пътничките в автомобила. Останалите настанени във Военно медицинска академия и "Пирогов“ са с множество фрактури.



