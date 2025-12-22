ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
В България мишките винаги побеждават. Такава е националната традиция. Мишките победиха в БТВ и изгониха Мария Цънцарова. Не им е за пръв път. Питайте Ани Цолова и Виктор Николаев. Помните ли как ги махнаха в разгара на протестите срещу правителството на Орешарски. Помните ли дали някой от колегите им от телевизията ги защити? Не, разбира се. Затрайкаха си. Щото все пак – наема, децата, кредити изплащат… Знаеш как е.
Мишките от години побеждават в Нова телевизия. Спомнете си Милен Цветков. Питайте Миролюба Бенатова, Генка Шикерова, Ани Цолова. Дали някой от колегите им тогава ги защити? Не, разбира се. Затрайкаха си. Щото все пак – наема, децата, кредити изплащат… Знаеш как е.
Мишките победиха и в БНТ и изгониха Валя Ахчиева, Горан Благоев. Старите хора като мен помнят как бнт-мишките изгониха навремето легендарната Нери Терзиева. Дали някой от колегите ѝ я защити? Един единствен мъж. Сашо Диков, който винаги е вървял с изправен гръбнак, вдигна скандал и напусна заради това отвратително уволнение.
Мишките победиха и в Народния театър с любезната подкрепа на пиарката на ДПС Ново Начало и изгониха Александър Морфов. Само трима актьори от театъра го защитиха. Другите си затрайкаха. Щото все пак – наема, децата, кредити изплащат… Знаеш как е.
Мишките затриха цяла телевизия – помните ли BIT? Една свободна медия, която един мишок купи, за да я затвори на следващия ден. Не му помня името, но по едно време се подвизаваше и в БТВ, правеше някакви слабоумни сериали.
Потресаваща мижитурка. Но и тогава, когато беше посечена цяла телевизия, само защото е свободна, така наречената журналистическа гилдия си затрайка. Щото все пак – наема, децата, кредити изплащат… Знаеш как е.
И защо става така, уважаеми зрители? Така става само заради вас, и само заради вас, и само заради вас.
В момента, колкото и да ви е странно, вие държите ключа към медийната свобода в България. Защото, ако не сте съгласни, можете да оставите тези миши стада без зрители. Можете да спрете да гледате БНТ, БТВ и Нова.
Можете да изберете да гледате малцината независими журналисти, които отдавна са в интернет или в някакви малки свободни островчета като телевизия Евроком или сайта Offnews.
А може и да продължите да подкрепяте мишките. Щото все пак – наема, децата, кредитите… Знаете как е.
На мишките винаги ще има кой да подхвърля парченца сирене. И да ги гледа как църкат в капана. Сити, но заключени.
