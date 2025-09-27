ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
Автор: Георги Кирилов 20:16Коментари (0)282
©
Днес, 27 септември 2025 г., на официалните имейли на ПП "Величие“ постъпи заплашително писмо от лице, представящо се с имената Радослав Баросов. При извършена от наша страна проверка на наличната информация в публичното пространство беше установено, че лице с тези имена е бивш полицай, уволнен след прояви на домашно насилие и уличен в корупционни практики в КАТ - Казанлък. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Същото лице е известно с участието си в схеми за изнудване на граждани, кибертормоз и системни заплахи към различни хора. Въпреки множеството сигнали срещу него, до днес няма последици. Радослав Баросов сам твърди, че е "пазен“. Това поставя въпроси относно съпричастността на Р. Баросов към "дълбоката държава“ и кръвоносната мрежа от политико-икономически кръгове, олицетворявани от лицата Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Ситуацията е допълнително утежнена от факта, че законно притежаваното от Ивелин Михайлов оръжие за самоохрана е отнето. Едновременно с това, в абсолютно противоречие със закона, му е отнето и ловното оръжие. Противозаконното отнемане беше обжалвано пред компетентния съд и последва отмяна на акта, с който оръжието беше иззето. Полицията, в лицето на зам.-началника на РУ - Провадия, г-н Габровски, отказа да изпълни съдебното решение и вместо това издаде нов акт, с който се отнема разрешителното за оръжието.

ПП "Величие“ заявява:

Категорично осъждаме всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на партия "Величие“ в 51-вото Народно събрание, Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин. 

Настояваме за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите. 

Изискваме отговорност от служителите, които саботират съдебни решения и поставят живота на хората в опасност.

Предприели сме действия по сезиране на всички компетентни институции в страната. 

Информираме международните ни партньори за системното бездействие на държавата пред лицето на мафията.

Днес Ивелин Михайлов е обект на директна заплаха. Утре всеки неудобен на властта може да бъде следващата жертва. Това е червената линия, която държавата няма право да престъпва!

Призоваваме гражданите, медиите и демократичната общност да застанат на страната на истината и справедливостта в Република България!


Още по темата: общо новини по темата: 943
27.09.2025 »
26.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/158 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ак...
17:24 / 27.09.2025
Обстановката на АМ "Тракия" се усложнява
17:24 / 27.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Димитър Маринов: Всичко извън регламентираните сайтове за продажб...
16:18 / 27.09.2025
Проф. д-р Мая Аргирова: Пластичната хирургия не е само естетика
14:29 / 27.09.2025
Ужасът по АМ "Тракия" продължава
14:06 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
11:15 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
19:55 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
51-ото Народно събрание
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: