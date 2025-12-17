Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България

© БНТ Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил. Това заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България“ и народен представител от ПП - ДБ, в ефира на БНТ, коментирайки последиците от протестите и бъдещите политически стъпки на партията му. Според него пред страната стоят ключови решения за изборите, бюджета и съдебната реформа, а ангажиментът към гражданите остава най-важен.



Мирчев подчерта, че въпреки успешните протести, трудните задачи за партията тепърва предстоят.



"Трудното предстои. Ангажиментът към тези хора, които бяха на площадите, е огромен и ние трябва да си свършим работата. Това няма да бъде лесно. Предстоят ни важни стъпки – например днес има представителски съвет, на който трябва да обсъдим изваждането на Делян Пеевски от кабинета му. Утре има комисия в Народното събрание, която трябва да приеме нашето предложение да се махне охраната от всички депутати“, заяви Ивайло Мирчев.



Мирчев поясни, че целта е да няма депутати с привилегии и специална охрана, особено когато става дума за Пеевски или Бойко Борисов.



"В момента Пеевски е охраняван от 15 барети на няколко смени, от НСО, от полиция и от жандармерия. На това трябва да бъде сложен край. Той е по-охранявам дори от президента и премиера. Бойко Борисов също няма право на охрана в България.“