ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ивайло Мирчев: Това вече наистина ще счупи страната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:22Коментари (0)225
© Bulfoto
Целта на извънредното заседание в неделя на Общинската избирателна комисия-Варна е да отстранят Благомир Коцев от кметския пост във Варна, преди решението на съда по мярката за неотклонение в четвъртък, който най-вероятно ще го пусне в домашен арест. Това заяви на пресконференция в Бургас съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев и отново призова варненци на протест утре пред залата, където ще се събере ОИК.  

За него няма никакво съмнение, че зад това действие стои дуетът Борисов-Пеевски и целта е да се отиде на кметски избори във Варна. “Но ние ще им дадем отпор, ако наистина успеят - въпреки че се надявам гражданите да успеят да противодействат във Варна - ще се явим в предизборна кампания и ще ми дадем много тежък отговор. Ако някой си мисли, че така ще ни пречупи - много е сгрешил, обединява ни, сплотява ни. Голямото желание на Борисов и Пеевски да разделят ПП и ДБ няма да се случи, ние ще се явим още по-обединени", каза партийният лидер. 

Той изрази надежда и повече гневни хора да се противопоставят на приемането на проекта за държавен бюджет, защото вървим към мека диктатура. И се обърна към журналистите, че това означава и нулева свобода за медиите, като положението стане още по-зле от сегашното. "Защото начело на тази мека диктатура е Делян Пеевски, носорогът на стероиди, който действа като фадрома - няма заден, няма спирачка, звъни директно по телефона и дава указания по коя медия какво и по какъв начин да се излъчи", каза Ивайло Мирчев. Той не вижда все още и бизнесът, който ще пострада най-пряко от този бюджет, да е достатъчно ядосан, защото “носорогът звъни и притиска бизнесмени, или ги притискат институциите". 

“Следващата стъпка е вдигане на ДДС и въвеждане на прогресивен данък, а това вече наистина ще счупи страната. В Румъния така се увлякоха в разходите, че са на път към фалит. Но го направиха за 10 години, ние се опитваме за 3-4. Накрая ще дойде МВФ и ще каже - много сте сгрешили, трябват тежки реформи - знаем го от времето на Виденов", предупреди Мирчев. 

Той нарече безпрецедентно кратък 3-дневния срок между първо и второ четене на проекта за бюджет и декларира, че ДБ отново ще предложи своите десни мерки, въпреки че нито една от тях не е възприета досега от управляващите.  

По-рано през деня Ивайло Мирчев участва в преучредяването на местната  организация на “Да, България" в Несебър, в която се включват активни млади хора. Разширяването на мрежата от местни организации е част от стратегията на партията за подготовка за местните избори и силно участие в местната власт.


Още по темата: общо новини по темата: 172
22.11.2025 Мика Зайкова: Дошло е време всеки да плаща върху това, което получава
22.11.2025 Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева
месечно
22.11.2025 Депутат от Пловдив: Увеличават администрацията, в същото времето вдигат осигуровката с 10%
22.11.2025 Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
21.11.2025 Д-р Спиридонова: Ако един лекар в момента взима 2200 лв. основна заплата, как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри
21.11.2025 На първо четене: Депутатите приеха Бюджет 2026
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Мика Зайкова: Дошло е време всеки да плаща върху това, което полу...
11:47 / 22.11.2025
Животновъдка: Искаме да бъдем в по-малките магазини, а не в голем...
10:40 / 22.11.2025
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–30...
11:00 / 22.11.2025
Мишо е само на 11 години, но вече издаде първата си книга
10:24 / 22.11.2025
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пран...
09:50 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за ...
09:48 / 22.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: