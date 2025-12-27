ИЗПРАТИ НОВИНА
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
Автор: ИА Фокус 12:54Коментари (0)320
© Булфото
Вицепрезидентът Илияна Йотова присъства на храмовия празник на българската църква "Свети Стефан“ в Истанбул, където се проведе богослужение на архиерейския трон на Негово Светейшество по време на утренята на празника и светата литургия, предстоявана от Българския патриарх Даниил.

Литургията бе в съслужение с Халкидонския митрополит Емануил, Силиврийския митрополит Максим, Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, протодякон Деян Коруноски и дякон Юлиян Периклиев, пише БНТ.

Българският патриарх Даниил е на официално посещение в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей, което започна на 25 декември и ще приключи на 28 декември.

"Изключителна чест е за всички нас, защото по този начин негово светейшество и Българския синод на БПЦ казват, че те подкрепят старата българска общност тук, в Истанбул. Уважават миналото, почит към всички онези, които съградиха този невероятен храм, но съградиха българщината, българската държавност, но и препратка към бъдещето, защото тази общност има своето бъдеще и ще пребъде през поколенията“, каза Йотова пред журналисти. 

Вицепрезидентът подчерта значението на мира и толерантността:

"Според мен не трябва да се досещаме за тази тема в светлите дни, а да си спомняме често посланието и човешката мъдрост и най-важното, че трябва да преследваме мира. Не се притесняваме от тази дума, защото имаше години, в които мирът не беше удобната дума. Сега все повече говорим, защото това е нашето бъдеще. В свят, в който човешкият разум и човешката мъдрост отстъпиха на конфликти, на войни, на разделение на отричане, не трябва само в тези дни да се сещаме, че има и друг път за развитие на човечеството чрез разбирателство, взаимна толерантност и помощ“, каза тя. 

Йотова коментира и значението на юбилея на Българската екзархия:

"Но 155 години на Българската екзархия означават 155 години българска държавност. За съжаление тази годишнина почти не беше отбелязана в България, с изключения на няколко мероприятия. Сякаш отричаме собствената си история. За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история. Благодаря за посещението на негово светейшество, българската общност в Истанбул , това беше достойното отбелязване на тази велика годишнина“, обясно вицепрезидентът


Статистика: