|Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Той обясни, че целта на фермерите не е да възпират туризма или движението на гръцките граждани.
"Техният проблем е друг и е корупционен. Не е въпрос на изток и запад. Става въпрос за земеделската агенция, която изплаща субсидите – средства от европейските фондове по линия на кохезионната политика. Средствата, които трябва да се пренасочат към земеделците, са отивали в джобовете на приятели на правителството. Това са стотици милиони евро“, поясни Каламарис.
И допълни, че Европейската прокуратура вече е започнала разследване и има право да подслушва държавни служители, включително министри и премиера.
По отношение на реакцията на правителството Каламарис коментира: "За съжаление, Мицотакис реагира с думите – не знам, не бях информиран. Това е проблем, защото един политик, когато не е информиран, не може да управлява правилно.“
Калмарис уточни, че обществото иска оставка на правителството и не очаква администрацията да удовлетвори исканията на фермерите за минимални гарантирани цени, финансова автономия на агенцията или премахване на енергийната борса.
На финал гостът коментира възможното ескалиране на протестите.
"Когато Гърция протестира, протестира тежко, понякога с безредици. Текущите действия не са само фермерски, а се очаква обединение с хората, засегнати от влаковата катастрофа и други, които са пострадали от корупционни процеси, оставили системи в Атина без необходимите мерки за безопасност“, заключи той.
