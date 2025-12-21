ИЗПРАТИ НОВИНА
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
Автор: Десислава Томева 09:14
Празниците чукат на вратата и мнозина от нас ще предпочетат да ги посрещнат далеч от дома. Говорим за пътуване със самолет. Резервирали сме отдавна, за да ни е изгодно. С нетърпение чакаме заминаването, планирали сме всичко – от излитането, до кацането, настаняването в хотела и пълен запас с интересни приключения. От опит знаем, обаче, че понякога съдбата е "кучка". Нищо не се случва така, като сме го подредили в главата си. Едно невероятно пътуване за празниците е възможно да се превърне в невъобразим кошмар.

Не изпадайте в жлъч и паника, ФОКУС ще ви изясни вашите права при закъснение на полета, благодарение на експертите от Европейския потребителски център.

Ако полетът закъснява от летището на тръгване, имате право на помощ или възстановяване на платената цена, в зависимост от разстоянието на полета и продължителността на закъснението. Ако полетът закъснява с повече от 3 часа при пристигане, вие може да имате право и на допълнително парично обезщетение, обясняват от ЕПЦ.

Кога имате право на обезщетение при закъснял полет

Не при всяко забавяне имате право да отправите претенция към авиокомпанията. Законодателството изрично определя случаите, когато може да се търси помощ и съдействие /виж галерията/. Обезщетенията, стига да потърсите правата си, стигат до 600 евро на човек.

ВАЖНО!!! Ако сте пристигнали в крайната си дестинация със закъснение от повече от 3 часа, имате право на допълнително парично обезщетение, освен ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства.

Ако полетът ви закъснява с повече от 5 часа, авиокомпанията трябва да ви даде възможност да се откажете да пътувате и да ви възстанови парите, платени за билета. Връщането на сумата трябва да стане в рамките на 7 дни от датата, на която е трябвало да се проведе пътуването. Важно е да подадете сигнал и да имате доказателства. Пазете всичко- от билета, до бележката за сандвич и кафе на терминала. Направете дори снимка на таблото, което казва, че вашият полет закъснява или се отменя.

Какво означават извънредни обстоятелства

Дори полетът да е отменен заради извънредни обстоятелства, авиокомпанията трябва да ви осигури грижи. Тя обаче не е длъжна да ви изплати обезщетение.

За извънредни обстоятелства се считат тези, които са извън контрола на авиокомпанията и които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки. В тази група спадат най-вече:

– Лоши природни условия (буря, обилен снеговалеж например)

– Рискове, свързани със сигурността на пътниците (заплахи, атентати)

– Политическа нестабилност

Може сами да проверите вашите права при закъснял полет с помощта на калкулатора за полети на ЕПЦ. Проверката може да се направи много лесно и бързо, като е достатъчно само да се въведат началната и крайната точка за вашето пътуване на английски език. Информацията в калкулатора за полети е на български език.


