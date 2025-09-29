ЗАРЕЖДАНЕ...
|Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс
Към този момент органите на реда уточняват, че повече подробности по случая - не могат да предоставят.
По-късно днес полицията и прокуратурата ще разкрият информация по случая на брифинг.
В предаването "Утрото на фокус" по Радио "Фокус" председателят на Управителния съвет на Института по пътна безопасност Богдан Милчев алармира за случилото се.
"На път е да се създаде огромен международен скандал. Преди два дни двама служители на Министерство на транспорта са поискали подкуп на два международни ТИР-а, които са прекарвали оборудване за концерта на Роби Уилямс в София", каза той.
