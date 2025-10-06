ЗАРЕЖДАНЕ...
Манол Пейков: Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на властта
Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на властта, посочи още той и уточни, че затова от ГЕРБ и ДПС внасят предложение агенцията да бъде закрита. "Единствената работеща стратегия на управляващите е да закрият агенцията, за да може да скрият всичко, което се случва там. Ние настояваме ДАИ да бъде разследвана, прокуратурата да се самосезира и незабавно да започне дълбочинно, дълбинно разследване на случващото се в държавната агенция,“ каза той и добави, че дори да бъде закрита ДАИ и функциите й бъдат пренасочени към МВР, корупцията няма как да се спре при такава безнаказаност, и просто това ще се възпроизведе и ще се повтори.
"Така че няма никаква причина тази агенция да бъде закривана. Тя трябва да бъде разследвана и трябва да бъде прочистена отвътре“, категоричен е Пейков.
Според него пътят към демокрацията не е изгубен, но трябва да се отстоява ежедневно.
"Всичко тръгва от обучението в училище, тръгва от образованието и от културата. Културата е тази, която ни дава възможност да се отговорим на въпроса: кой съм аз и какво е мястото ми както във вселената, така и в онази общност, която населявам, и какви са личните ми отговорности и права. Така че битката е дългосрочна, бягането е дълго – то е маратон, не е спринт“.
Отговорността е тази, която най-много липсва, и то от хората, които са на най-високите етажи на властта. "Неслучайно е измислено разделението на властите, защото именно то предизвиква хората на различни етажи във властта да бъдат отговорни. Имаш отделени законодателна, изпълнителна и съдебна власт, и четвъртата власт – медиите, и всеки би трябвало да контролира другия. Проблемът е, че в България съдебната власт е превзета“.
