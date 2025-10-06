ЗАРЕЖДАНЕ...
|100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
"Даяджиите могат да се заядат за абсолютно всичко. По-страшни са от катаджиите, защото имат много повече правомощия от тях“, коментира международен шофьор.
Друг тираджия разказва свой опит:
"Беше сутринта, карам през Балкана с хладилния камион, бързам за Русе. Пътят пуст, мъгла, студено. Спирам на стоп палка, излиза даяджия. Давам му всички документи – тахографски ленти, разрешителни, всичко изрядно. Той ги разлиства бавно, гледа ме и мълчи. След десетина минути ме пита за пълно работно време и тихо добавя, че може да ми пише акт за 500 лева или да не го пише, но да му дам половината. Естествено избрах по-малкото зло.“
Според шофьорите, тираджиите са "лесна цел“ за подобни практики, тъй като нямат време да се борят с институциите. Това е една от най-честите схеми по родните пътища – използване на несъществуващи или дребни нарушения за принуждаване към плащане.
ДАИ контролира обществения превоз на пътници и товари, превоза на опасни стоки, техническата изправност на превозните средства и правоспособността на водачите. На практика агенцията изпълнява функциите на контролен орган за автомобилните превози и движението по пътищата. За разлика от КАТ, където проверките на пътя са минимални, при ДАИ корупцията остава широко разпространена.
Минималният праг за назначаване на инспектор в агенцията е 10 000 евро, а дневната норма за събиране на подкупи е 100 евро. Ако инспекторът не изпълни нормата си, може да бъде уволнен.
Последният скандал се разрази след случая с шофьорите на британския певец Роби Уилямс, като прокуратурата проверява дали има чадър за корупция в агенцията и кой стои най-отгоре на пирамидата.
Най-големият скандал с ДАИ бе през 2016 г., когато бившият директор Цветелин Цолов и други служители бяха обвинени в организирана престъпна група за подкупи, свързани с издаване на тахографски карти и шофьорски книжки. Акции на МВР се проведоха в София, Враца, Видин, Перник, Пловдив и Бургас.
В случая с Роби Уилямс двамата обвиняеми инспектори – Борис Борисов и Георги Георгиев – твърдят, че шофьорите им предложили подкуп, защото пренасяли наркотици, но те отказали да го вземат. В момента двамата очакват да обжалват арестите си пред Софийския апелативен съд.
