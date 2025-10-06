ИЗПРАТИ НОВИНА
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:46
©
100 евро на ден е минималната норма, която всеки служител на Главна дирекция "Автомобилна инспекция“ (ДАИ), част от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ (ИААА), трябвало да събира от шофьори на камиони, разкриват водачи на ТИР-ове пред вестник "Телеграф“.

"Даяджиите могат да се заядат за абсолютно всичко. По-страшни са от катаджиите, защото имат много повече правомощия от тях“, коментира международен шофьор.

Друг тираджия разказва свой опит:

"Беше сутринта, карам през Балкана с хладилния камион, бързам за Русе. Пътят пуст, мъгла, студено. Спирам на стоп палка, излиза даяджия. Давам му всички документи – тахографски ленти, разрешителни, всичко изрядно. Той ги разлиства бавно, гледа ме и мълчи. След десетина минути ме пита за пълно работно време и тихо добавя, че може да ми пише акт за 500 лева или да не го пише, но да му дам половината. Естествено избрах по-малкото зло.“

Според шофьорите, тираджиите са "лесна цел“ за подобни практики, тъй като нямат време да се борят с институциите. Това е една от най-честите схеми по родните пътища – използване на несъществуващи или дребни нарушения за принуждаване към плащане.

ДАИ контролира обществения превоз на пътници и товари, превоза на опасни стоки, техническата изправност на превозните средства и правоспособността на водачите. На практика агенцията изпълнява функциите на контролен орган за автомобилните превози и движението по пътищата. За разлика от КАТ, където проверките на пътя са минимални, при ДАИ корупцията остава широко разпространена.

Минималният праг за назначаване на инспектор в агенцията е 10 000 евро, а дневната норма за събиране на подкупи е 100 евро. Ако инспекторът не изпълни нормата си, може да бъде уволнен.

Последният скандал се разрази след случая с шофьорите на британския певец Роби Уилямс, като прокуратурата проверява дали има чадър за корупция в агенцията и кой стои най-отгоре на пирамидата.

Най-големият скандал с ДАИ бе през 2016 г., когато бившият директор Цветелин Цолов и други служители бяха обвинени в организирана престъпна група за подкупи, свързани с издаване на тахографски карти и шофьорски книжки. Акции на МВР се проведоха в София, Враца, Видин, Перник, Пловдив и Бургас.

В случая с Роби Уилямс двамата обвиняеми инспектори – Борис Борисов и Георги Георгиев – твърдят, че шофьорите им предложили подкуп, защото пренасяли наркотици, но те отказали да го вземат. В момента двамата очакват да обжалват арестите си пред Софийския апелативен съд.


Още по темата:
05.10.2025 Караджов: Ще извадим всяка една гнила ябълка oт "Автомобилна администрация"
02.10.2025 Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
01.10.2025 Министър Караджов: Това е недопустимо! Освобождаваме директора на "Автомобилна инспекция"
01.10.2025 Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, кой да дойде, за да закрием прокуратурата
01.10.2025 Роби Уилямс отговори за подкупа подобаващо
01.10.2025 Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Краен срок за обновяването на сградния фонд поставя България пред...
10:35 / 06.10.2025
Днес обсъждат увеличението на минималната работна заплата
10:44 / 06.10.2025
Схемата, при която безработни получаваха по над 2000 лева на месе...
09:57 / 06.10.2025
До месец стартира голям сондаж в Черно море за търсене на газ
09:58 / 06.10.2025
Петков, Василев и Бориславова отидоха на разпит в КПК, "ДПС - Нов...
10:00 / 06.10.2025
Отново мечка в Доспатско! Този път се разходи по улиците в Бръщен...
09:59 / 06.10.2025

