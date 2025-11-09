ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Има пострадал при катастрофата, която затвори Прохода на Републиката
Пострадал е шофьорът на лекия автомобил, като няма подробности за състоянието му. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили изчакват на място.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Деница Сачева за увеличението на осигурителната вноска и на данък...
12:57 / 09.11.2025
Потребителите сигнализират за заблуди при цените в левове и евро
12:27 / 09.11.2025
Стефани с първи думи за изчезването си
12:23 / 09.11.2025
Тодор Славков е разпределил цялото си богатство малко преди смърт...
12:20 / 09.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Катастрофа затвори Прохода на Републиката
10:37 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS