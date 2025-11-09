ИЗПРАТИ НОВИНА
Има пострадал при катастрофата, която затвори Прохода на Републиката
Автор: Луиза Транчева 11:51Коментари (0)463
© Снимката е илюстративна
Прохода на Републиката е затворен. В района на село Мишеморков хан е станала тежка катастрофа между кола и камион. Произшествието е регистрирано около 9:30 часа, съобщават за "Фокус" от Областна дирекция на МВР. 

Пострадал е шофьорът на лекия автомобил, като няма подробности за състоянието му. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили изчакват на място.


