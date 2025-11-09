ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофа затвори Прохода на Републиката
По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Движението в участъка е временно спряно, а леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, информира бТВ.
На място са екипи на полицията. Причините за инцидента се изясняват.
Николай Денков: В бюджета има "нагли и небалансирани искания"
09:55 / 09.11.2025
Изчезналата Стефани вече си е у дома
08:49 / 09.11.2025
Производители: От 35 години не сме виждали такава суша
09:25 / 09.11.2025
Дъжд и облаци ще ни тормозят в неделя
08:44 / 09.11.2025
Близки на Стефани: Огромно благодаря
22:29 / 08.11.2025
Бащата на Сияна похвали държавата
21:27 / 08.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
