Катастрофа затвори Прохода на Републиката

© АПИ Катастрофа между лек и товарен автомобил затвори Прохода на Републиката тази сутрин. Инцидентът е станал около 09:30 ч. в района на село Мишеморков хан.



По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Движението в участъка е временно спряно, а леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, информира бТВ.



На място са екипи на полицията. Причините за инцидента се изясняват.