ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Има опасност от "черен лед" на прохода "Шипка"
Екипи на пътноподдържащата фирма работят в непрекъснат 24-часов режим. Няколко снегопочистващи машини обработват трасето, като пътното платно е почистено до асфалт и опесъчено. Заради трайно ниските температури на отделни участъци от прохода съществува реална опасност от образуване на т.нар. "черен лед“.
Отговорните институции призовават водачите да шофират с повишено внимание.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 172
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдив отбелязва Деня на бащата с празнична акция
20:13 / 25.12.2025
51 години от най-тежкото и шокиращо престъпление в съвременната и...
20:01 / 25.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрив...
19:36 / 25.12.2025
Обявиха за издирване момиче с увреждания
19:24 / 25.12.2025
Вижте всички неработни дни през 2026 година, планирайте отпуската...
19:00 / 25.12.2025
Две компании в Пловдивска област реализират печалби от близо поло...
18:40 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS