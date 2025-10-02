ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
Гостът отчете като абсолютна грешка сключването на договор с "Боташ“ и обясни, че грешката се състои в решението на президента Радев и служебното правителството тогава да използват разработка на проект за договори като възможно решение, чрез което България ще си закупи капацитети и да си направи дългосрочен договор.
"И още в този момент нещата бяха загубени, защото не се сключва договор за логистика и пренос преди да се сключи договор за дългосрочни доставки. Защото преносът е функцията на дългосрочните договори за доставка. Тук става въпрос за милиарди, които се разиграват“.
Договорът с "Боташ“ буквално потопи "Булгаргаз“, посочи още експертът и добави, че от него няма измъкване и дружеството е на прага да обяви неплатежоспособност.
"В случая онова, което държи "Булгаргаз“ е единствено фактът, че е държавна компания. Т.е. дори да се допусне фалит, държавата ще трябва да поеме задълженията по договора с "Боташ“. Няма измъкване“, каза бившият български посланик в Русия.
Илиян Василев добави още, че президентът в случая е действал само на политическо ниво.
"Естествено, българският президент, като му е даден от Владимир Малинов от "Булгартрансгаз“ цялата разработена схема и че това трябва да се подпише, той не е техник, не е експерт, той разчита на неговите хора, които му указват. И те го вкарват в тая корупция, защото тя след това е свързана и с корупция. И когато вече е вкаран, той е зависим. Така работи целият модел“, каза той.
"Ако казваш, че има престъпление и щета, която е в особено големи размери, то трябва да предприемеш действие. Ако не предприемаш действие, а само от време на време джавкаш по медиите, това означава, че ти искаш просто да го държиш за политическото употреба като средство за натиск, но да не започваш и стартираш целият процес на правоприлагане. Защото в целият този процес няма невинни“, категоричен е енергийният експерт.
Решението на въпроса според госта е въпрос на добра воля от турска страна, тъй като начинът, по който е изготвен договорът е уникален според думите му за световната юриспруденция – дългосрочен договор, без право на прекратяване или промяна. "Единственото обяснение, да няма клауза за прекратяване при някакви условия или промяна на условията, това е само когато авансово някой получава дългосрочни ползи, а другата страна, в случая "Боташ“, очаква тези ползи да настъпят в хода на изпълнение на договора. И за това и Турция никак не е съгласна този договор да се прекрати, тъй като тя очаква тези ползи да ги получи в следващите 13 години“.
Според Василев друг вариант е България официално да признае, че това е престъпление, да има присъди и обвинения, и тогава Турция и "Боташ“ специално ще получи доста голям репутационен риск, защото е страна по договор, който е обявен за престъпление от страна членка на ЕС.
"Именно за това обаче никой не бърза в България да вкара нещата в съдебна фаза. Това е едно за мен задължително действие, за да може да се използва в преговорите. Хората, които са замесени в сключването на този договор, са замесени лица, които и в момента се намират на активна позиция - политически или търговски. Няма начин дори и някой да иска да направи нещо, тъй като в този договор има много политика, много лична политика, много геополитика“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 8 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Пътуващи през "Петрохан": Продължава да вали сняг, пързаля се, сн...
11:57 / 02.10.2025
А1 празнува 30 години с отстъпки до 500 лева/255,65 евро за водещ...
11:08 / 02.10.2025
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от ...
11:03 / 02.10.2025
Борисов е притеснен: Светът уверено върви към война
10:53 / 02.10.2025
Българин е сред задържаните доброволци от флотилията на Грета Тун...
10:53 / 02.10.2025
Километрични задръствания на АМ "Тракия"
10:39 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS