ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 20:30Коментари (1)246
©
"Смятам, че инфлацията в България по принцип ще остане доста по-висока отколкото е в ядрото на еврозоната. Трябва да имаме предвид, че ще започнем да използваме доста повече хармонизирания индекс на потребителските цени, който е направен така, че да може данните за отделните страни членки да са се поставят една спрямо друга, а не да отчитат регионалните различия, както е примерно нашият индекс на потребителските цени.

Скоро бяха публикувани данни, според които заплатите в България растат с доста добър темп - малко над 12% ат началото на 2025-а. Някои немалки групи хора обаче са заплашени от това техните доходи да не се облагодетелстват от това добро повишаване, а всъщност да имат падаща реална покупателна способност."

Това коментира пред БНР София Даниел Василев, икономист и пазарен анализатор.

Той припомни, че въвеждането на еврото има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране, тоест да се появят средства, които да са още един фактор за инфлация.

И посъветва хората да спестяват, по възможност, да формират резервен, "авариен" личен фонд (нещо ликвидно, не задължително пари), който да им послужи за буфер, с внимание да мислят за задлъжнялостта си, да се разпростират "според чергата си".

Той уточни, че при домакинствата с по-ниски доходи огромен дял от разходите отиват за стоки от първа необходимост, режийни и плащане за имота.

По думите на Василев смяната на валутата няма да предизвика мигновен ценови шок, но е добре хората да харчат по-въздържано, например най-лесно е да се лишат от "разходи за пороци", да редуцираме его-харчовете, които иначе доставят краткотраен допамин.

"Добре е да премислим разходите и по възможност да спестяваме! Нека влизането в еврозоната ни накара да повишим финансовата си грамотност – пожела анализаторът. – Харесвам мисълта на Уорън Бъфет: "Не спестявай това, което ти остава след харченето, а харчи това, което ти остава след спестяването". Това, според мен, е доста разумен подход и начин на мислене предвид влизането в еврозоната, защото рисковете не изчезват."


Още по темата: общо новини по темата: 1632
03.01.2026 Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
03.01.2026 Ето какви ще са цените на църковните свещи в евро
03.01.2026 Шест търговци в Пловдивска област са глобени заради спекула
03.01.2026 Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече премахнаха лева от стоките
03.01.2026 Българите посрещнаха първите 48 часа в еврозоната с изключително висока активност при картовите плащания и операциите на банкомати
03.01.2026 933 хиляди картови транзакции за първите 48 часа след приемането на еврото
предишна страница [ 1/272 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Добре е не само да започнем да харчим по-малко, да спрем да харчим за пороци като цигари, алкохол, хазарт и Его, но и да започнем да работим повече! Все пак ще трябва да се равняваме по Западна Европа, а не по Ориента!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
Фатален инцидент: Дърво уби майка на две деца
17:59 / 03.01.2026
Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, пример и сила ...
16:40 / 03.01.2026
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече...
16:36 / 03.01.2026
Българската банда, извършила най-голямата измама с помощи във Вел...
16:13 / 03.01.2026
Доц. Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и ...
17:08 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
1200 метра повдигната жп линия в Пловдив
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: