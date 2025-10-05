ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономист: Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика
При последната си мисия у нас МВФ призова българското правителство за спешни мерки за овладяване на разпуснатите публични финанси. Знаете - експертите предложиха отмяна на плоския данък и вдигане на осигуровките.
"Държавата има една основна функция и тя е стабилизираща функция. Тя има свой инструментариум как да се случи - чрез паричната и чрез фискалната политика. Стабилизиращата функция служи за преразпределяне на благата и средствата в държавата, така че да може да има устойчивост във времето", заяви в анализ за инфлацията и икономиката у нас Любомир Каримански пред bTV.
Каримански призовава да се види първо каква е разходната част - да се види каква консолидация може да се постигнем на фискалната позиция. И тогава вече да се обърнем към приходната част.
Според него много късогледо е това правителство, което не вижда изобщо в публичния сектор това, че с такъв вид популистки ходове като залагане на социални мини в публичните сектори, се води до напрежение.
"Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика. Един от основните фактори за повишаване на инфлация е повишаване на цените на хранителните стоки, т. е ние имаме възможност да избираме, но успоредно с повишаването на хранителните стоки, виждаме колко се увеличават тези разходи за труд, които притискат частния сектор и той да увеличава разходите си за труд на единица продукция", заяви Каримански.
Според него е много важно в бъдещия бюджет да има задълбочени секторни анализи, защото такива все повече и повече липсват.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьорът от фаталното състезание във Варна е дал положителен поле...
17:38 / 05.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Шофьорът на линейката, откарал загиналия край Варна: Млада жена е...
16:15 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората...
15:47 / 05.10.2025
Българка от флотилията в Газа: Основната цел на мисията ни е поли...
15:08 / 05.10.2025
Вижте как автомобилът се блъска в публиката на състезанието във В...
15:11 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS