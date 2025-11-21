ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
"Първото качество винаги е по-скъпо“, коментира пред bTV търговецът Даниел Диков.
Цените на чушките също варират – на една от сергиите червените са по 3 лв. Клиенти отбелязват, че пазаруването в София може да бъде по-изгодно в сравнение с други региони.
"В сравнение с пазара във Враца тук чушките и всички зеленчуци са на много по-приемливи цени, особено за хората с по-ограничени доходи“, казва Теменужка Томчовска.
Тя добавя, че качеството изненадващо остава добро за сезона: "Месести са, хубави са… За ноември месец направо неочаквано.“
На пазара все още се намират български ябълки – между 2 и 3 лв. за килограм. Клиентите избират по-скъпите, мотивирани от по-високото качество.
"Малко е скъпичко, но за хубаво качество си заслужава“, казва Рени Йорданова.
Производителят Стефан Главчовски допълва: "Ябълките са от село Чомаковци, от осем декара градина. Винаги давам бонус – една или две ябълки отгоре.“
На пазара липсват портокали, но се намират дребни мандарини по 2,50 лв. Междувременно част от клиентите се оплакват от неточни кантарни уреди.
"Всеки търговец удря в кантара. Няма да дойде без да го направи – няма сметка“, твърди Крум Славчев.
Икономистът Йоаким Каламарис смята, че в България има предпоставки за нелоялни практики:
"Понякога гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин тук, отколкото в Солун, защото кантарите не са регулирани.“
Той препоръчва ясни правила: постерминал, сертифициран кантар и проследимост на доставчиците. В Гърция, по негови думи, контролът е многостепенен – с участие на няколко министерства и регулатори.
В района на Халкидики пазарът се мести всеки ден в различен град. В Сикия продавачът Димитрис предлага само краставици, отгледани в градината му в Ормилия.
"Хората търсят свежи продукти. На пазара плодовете и зеленчуците са и по-евтини, и по-свежи“, казва той.
Купувайки по килограм домати, краставици, чушки, ябълки и портокали, платихме 8,11 евро – като продавачът дори подари краставиците.
Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, подчертава, че българският пазар е динамичен и конкурентен.
"Много пъти се говорят небивалици относно конкурентната среда в България. Имаме доста висококонкурентен пазар, а равнищата са плод на сблъсъка между търсенето и предлагането“, заявява той.
По думите му през последните 7 месеца цените са имали минимално покачване от около 1–2%.
