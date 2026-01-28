Икономист: България в момента е с най-евтините горива от всички държави в еврозоната

© Въвеждането на еврото е номинална промяна и като такава няма връзка с увеличаването на инфлацията. Това посочват от Фискалния съвет на България в свой анализ, изследващ нивото на инфлация в няколко държави от еврозоната три години преди и три години след въвеждането на еврото. Според институцията инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика.



Има цени, които изобщо не се повлияха от въвеждането на еврото и периода, който го предхождаше. За някои стоки този процес започна още от лятото на миналата година. Горивата не са повишили своите цени, някои дори паднаха надолу. Това каза в ефира на Euronews PrimeTime икономистът Румен Гълъбинов.



България в момента е с най-евтините горива от всички държави в еврозоната. Нямахме големи разлики и в енергийните цени за битовите абонати на електрическа енергия, не сме имали и големи разлики в цените на газта. Имаше някои хранителни стоки, които поскъпнаха, както и стоки на особено внимание, свързани с малката потребителска кошница. Сякаш услугите най-много се повлияха при промяната от лев към евро.



Според Румен Гълъбинов, много добър ход от страна на правителството в оставка е създаването на Координационния съвет за еврото, защото по този начин се осъществява обратна връзка, когато има подадени сигнали.



Той коментира и повишаването на цените в туристическия бранш:



"Когато се навлиза в нов туристически сезон, както в момента сме в зимния такъв, от бранша винаги се аргументират с настъпили промени в общата икономическа ситуация и коригират цените нагоре. Не е имало година, особено след пандемията от COVID-19, в която на прага на зимния или летни туристически сезон, да не е имало изменения в цените нагоре“, каза икономистът.



Според него контролът, наложен от властите през първите седмици на въвеждане на еврото у нас, е оказал дисциплиниращ ефект върху големите данъкоплатци, например големите търговски вериги.