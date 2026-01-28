ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: България в момента е с най-евтините горива от всички държави в еврозоната
Има цени, които изобщо не се повлияха от въвеждането на еврото и периода, който го предхождаше. За някои стоки този процес започна още от лятото на миналата година. Горивата не са повишили своите цени, някои дори паднаха надолу. Това каза в ефира на Euronews PrimeTime икономистът Румен Гълъбинов.
България в момента е с най-евтините горива от всички държави в еврозоната. Нямахме големи разлики и в енергийните цени за битовите абонати на електрическа енергия, не сме имали и големи разлики в цените на газта. Имаше някои хранителни стоки, които поскъпнаха, както и стоки на особено внимание, свързани с малката потребителска кошница. Сякаш услугите най-много се повлияха при промяната от лев към евро.
Според Румен Гълъбинов, много добър ход от страна на правителството в оставка е създаването на Координационния съвет за еврото, защото по този начин се осъществява обратна връзка, когато има подадени сигнали.
Той коментира и повишаването на цените в туристическия бранш:
"Когато се навлиза в нов туристически сезон, както в момента сме в зимния такъв, от бранша винаги се аргументират с настъпили промени в общата икономическа ситуация и коригират цените нагоре. Не е имало година, особено след пандемията от COVID-19, в която на прага на зимния или летни туристически сезон, да не е имало изменения в цените нагоре“, каза икономистът.
Според него контролът, наложен от властите през първите седмици на въвеждане на еврото у нас, е оказал дисциплиниращ ефект върху големите данъкоплатци, например големите търговски вериги.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1849
|предишна страница [ 1/309 ] следващата страница
