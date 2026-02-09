ИЗПРАТИ НОВИНА
ИПБ към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
Автор: Елена Николова 10:56
©
Институтът за пътна безопасност изпрати отворено писно отворено писмо до министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов. Поводът е манипулирани статистически данни за пътнотранспортните произшествия в страната от началото на тази година.

Публикуваме пълния текст на писмото без редакторска намеса:

Уважаеми г-н Министър,

От началото на 2026 г. при пътнотранспортни произшествия в България са загинали 48 души, но в официалната статистика на МВР фигурират 40. Това "изравняване“ с данните от миналата година не е резултат от подобрена пътна безопасност, а от административно заличаване на вече отчетени смъртни случаи.

След тревожния ръст на жертвите към края на януари, МВР за броени дни "овладя“ статистиката не чрез ефективни мерки, а чрез прилагане на вътрешни правила, позволяващи снемане от отчет на ПТП с починали участници. От началото на годината това е направено 8 пъти, без да се предоставя каквато и да е конкретна информация за съответните произшествия.

На страницата на пресцентъра на МВР многократно се публикува лаконичното съобщение: "Получена е информация за снето от отчет пътнотранспортно произшествие с починал участник, съгласно Вътрешни правила за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.“

МВР отказва да оповести кои ПТП със загинали са извадени от статистиката, къде и кога са настъпили и на какво основание. В резултат официалните данни са редуцирани с 20%, което представлява сериозна манипулация на реалната картина.

Подобна практика компрометира анализа на пътната безопасност и прави невъзможно предприемането на адекватни мерки за управление на риска. Когато статистиката се коригира административно, решенията се вземат върху изкривени данни – а цената се плаща с човешки живот.

Очакваме от Вас:

- незабавно разпореждане за пълна публичност при заличаване на ПТП със загинали от официалната статистика;

- публикуване на детайлна информация за всеки такъв случай – дата, място, обстоятелства и конкретно основание;

- публична проверка на прилагането на вътрешните правила и тяхното влияние върху реалната статистика;

- прекратяване на практики, които изкривяват анализа и подкопават доверието в държавната политика по пътна безопасност.


