ИПБ: Въпреки мерките, загиналите не намаляват

© Кипи безсмислен труд! За първите десет месеца на 2025 година загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) са 370 души — точно толкова, колкото са били и през същия период на 2024 година. Това заявяват от ИПБ.



"Парадоксът е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата (в началото на септември) загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 година", отбелязват още те.



След въвеждането на контрола чрез средна скорост (гордостта на правителството), обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15,2%.



Заявената от правителството цел — намаляване на жертвите с 20% — не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база. Подобен ръст не се е случвал от 2021 година насам.



В същото време, от началото на годината са наложени глоби по Закона за движение по пътищата за над 200 милиона лева. Над 1 милион нарушения са установени само за превишена скорост. Единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи, за сметка на 370 загинали български граждани.



"Народните представители, в синхрон с правителството, се надпреварват кой ще внесе по-"иновативни“ (малоумни) промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата. Институтът за пътна безопасност за пореден път сигнализира министър-председателя, че отговорността за управлението на риска от ПТП е лично негова", заявяват те.



По думите му се констатират се системни проблеми:



Не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията).



Координационният център работи като информационен.



ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки.



МВР се грижи за приходите в държавата.



МТС все още е на концерта на Роби Уилямс.



АПИ харчи милиарди левове в хаос, без визия и мисъл за безопасни пътища.



Корупцията е властелинът, с когото всички се съобразяват.



"Остава само Бог да ни пази", пишат от института.