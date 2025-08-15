ИЗПРАТИ НОВИНА
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето в Слънчев бряг, са служители на МВР
Автор: Иван Сотиров 16:10Коментари (0)6885
© Plovdiv24.bg
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето в Слънчев бряг, са служители на МВР. Кръвна проба не му е взета, тъй като според закон, след отрицателни проби от полевите тестове, това не се налага, освен по желание на водача. Това стана ясно на брифинг, даден преди минути от районния прокурор Мария Маркова и комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.

Обвинението, с което ще се сдобие младият мъж, е за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едни лица. Законодателят предвижда за това престъпление наказание от 2 до 10 години. Прокурор Маркова уточни, че към този момент обвинението е за средни телесни повреди, тъй като пострадалите все още се намират в лечебно заведение и това е моментното им здравословно състояние. След изготвяне на съдебно-медицинската експертиза, ако се установи тежка телесна повреда, ще бъде предявено ново обвинение.

Шофьорът е преминал успешно шофьорски курсове в началото на годината. МПС-то е било регистрирано по надлежен ред, има гражданска отговорност и е минало технически преглед. Предстои да бъде установено дали е било дадено безвъзмездно на младежа, който предизвика инцидента.

Комисар Димитров  заяви, че ОД на МВР Бургас е започнала днес вътрешна проверка, за да се избегнат всякакви спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства, след като стана ясно, че двамата родители на момчето, причинило инцидента, са служители на МВР. "Няма да бъде неглижиран нито един детайл. Това че родителите са служители на МВР, по никакъв начин няма да ни накара да неглижираме каквото и да е било. Водачът е пълнолетен и носи отговорност за това, което прави“, заяви още той.

"Законодателството определя, че след като показателите техническите средства са отрицателни, ако самият водач не пожелае лично, не е нужно да бъде взета кръв за анализ“, отговори комисар Димитров на въпрос защо на 18-годишният несебърлия не е взета кръвна проба, която да установи наличие на алкохол или наркотици по време на инцидента.



Още по темата: общо новини по темата: 4
15.08.2025 Опровергаха твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
15.08.2025 Роднини на тежко пострадалото семейство от Пловдив: Прикриват подробности
14.08.2025 4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, след като бяха пометени от АТВ
14.08.2025 Семейство от Пловдив пометено от АТВ на морето, майката и 3 деца са в
болница






Още новини от Национални новини:
Забравете за непоносимите жеги
16:04 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:32 / 15.08.2025
Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
14:28 / 15.08.2025
Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
14:05 / 15.08.2025
Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
13:23 / 15.08.2025
90% от новите апартаменти са се разпродавали "на зелено", още пре...
12:51 / 15.08.2025

Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
