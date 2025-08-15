ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето в Слънчев бряг, са служители на МВР
Обвинението, с което ще се сдобие младият мъж, е за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едни лица. Законодателят предвижда за това престъпление наказание от 2 до 10 години. Прокурор Маркова уточни, че към този момент обвинението е за средни телесни повреди, тъй като пострадалите все още се намират в лечебно заведение и това е моментното им здравословно състояние. След изготвяне на съдебно-медицинската експертиза, ако се установи тежка телесна повреда, ще бъде предявено ново обвинение.
Шофьорът е преминал успешно шофьорски курсове в началото на годината. МПС-то е било регистрирано по надлежен ред, има гражданска отговорност и е минало технически преглед. Предстои да бъде установено дали е било дадено безвъзмездно на младежа, който предизвика инцидента.
Комисар Димитров заяви, че ОД на МВР Бургас е започнала днес вътрешна проверка, за да се избегнат всякакви спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства, след като стана ясно, че двамата родители на момчето, причинило инцидента, са служители на МВР. "Няма да бъде неглижиран нито един детайл. Това че родителите са служители на МВР, по никакъв начин няма да ни накара да неглижираме каквото и да е било. Водачът е пълнолетен и носи отговорност за това, което прави“, заяви още той.
"Законодателството определя, че след като показателите техническите средства са отрицателни, ако самият водач не пожелае лично, не е нужно да бъде взета кръв за анализ“, отговори комисар Димитров на въпрос защо на 18-годишният несебърлия не е взета кръвна проба, която да установи наличие на алкохол или наркотици по време на инцидента.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Забравете за непоносимите жеги
16:04 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:32 / 15.08.2025
Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
14:28 / 15.08.2025
Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
14:05 / 15.08.2025
Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
13:23 / 15.08.2025
90% от новите апартаменти са се разпродавали "на зелено", още пре...
12:51 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS