ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хванаха 84-годишен дядо да пали стърнища, дразнил се от сухата трева край пътя
Това е станало вчера около 9 часа след сигнал за възникнали пламъци в сухи треви и храсти по пътя, свързващ селата Елена с Болярски извор.
Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка с полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на 3 места на различно разстояние едно от друго. Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 кв.м.
Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен 84-годишен харманлиец. Той е спрян с леката си кола "Фолксваген“ и държал в ръцете си кибрит.
Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.
Случаят е докладван на РП Хасково. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 180
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт разкри защо Чехия не допусна самолета от София и се намес...
13:20 / 14.08.2025
Кметицата на Троян: Не се налага затваряне на "Къпинчо" заради ме...
13:22 / 14.08.2025
Мечка е забелязана в района на парк "Къпинчо"
12:50 / 14.08.2025
Директор на училище: Учениците, които приключват втора смяна късн...
12:49 / 14.08.2025
Меле с няколко коли край морето
12:35 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в сле...
12:22 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS