|Хотелиери: Защо на едни увеличават заплатите и осигуряват комфорт, а други ги унищожават
Според бизнеса решението идва неочаквано и в последния момент, което може да доведе до сериозни затруднения, а за част от хотелите и ресторантите — и до невъзможност да продължат дейността си. Новите правила ще задължат всички търговци да използват единствено СУПТО, предварително одобрен от НАП, което според БХРА поставя множество практически и финансови въпросителни.
От бранша посочват, че налагането на конкретни софтуерни решения, които често не отговарят на спецификите на туристическата дейност, ще доведе до значителни допълнителни разходи — средства, които не са предвидени в бюджетите за 2026 г. и не са заложени в договорите с международни туроператори.
Допълнително притеснение поражда липсата на тестови период и на яснота дали софтуерните компании разполагат с капацитет да внедрят новите системи в рамките на оставащото време. Неясно остава и кой ще носи отговорност при евентуални технически проблеми, както и кой ще покрие неустойките към текущи доставчици на софтуер.
БХРА подчертава, че въвеждането на задължителния СУПТО съвпада с редица други ключови промени — преминаване към евро, очаквана инфлация и данъчни изменения. Сред тях са повишени осигуровки с 2%, удвояване на данък дивидент от 5% на 10% и отпадане на преференциалната ставка на ДДС за ресторантьорството и кетъринга. Според бизнеса натрупването на всички тези мерки може да има разрушителен ефект върху туристическия сектор, да доведе до фалити, загуба на работни места, по-ниски приходи в бюджета и отлив на инвестиции.
Асоциацията задава серия от риторични въпроси към управляващите:
"Защо? Защо го правите? Защо за едни сте майка, а за други — мащеха? Защо на едни увеличавате заплатите и осигурявате комфорт, а други искате да унищожите? Защо едни печелите за приятели, а други превръщате във врагове?“
Според БХРА именно хотелите и ресторантите ще поемат първия удар от смяната на валутата в новогодишната нощ на 2026 г., въпреки уверенията, че процесът е напълно подготвен и ще протече плавно.
"Туристическият бизнес посреща Новата 2026 година не с надежда, а с огромно притеснение за бъдещето си“, заявяват от асоциацията. Секторът, който пряко и косвено допринася между 13 и 15% от БВП, предупреждава, че липсата на диалог и непосилните изисквания могат да поставят под риск устойчивостта на една от ключовите отрасли на българската икономика.
