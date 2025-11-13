ИЗПРАТИ НОВИНА
Хора стават жертви на нова измама, свързана с еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:49Коментари (0)170
Десетки вече са сигналите от жертви на измама по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка". В сценариите на измамниците се използва приемането на еврото - българските потребители са подлъгвани да прехвърлят парите си в друга сметка, за да ги превалутират. Киберизмамниците се активизират и във връзка с предстоящия "черен петък" и предлаганите промоции.

Обаждане по Вайбър. Чужд номер. На екрана е изписано името на много популярна у нас Финтех компания. Ако отговорите, ще чуете глас на английски. Любезно ще поискат ваши лични и банкови данни, за да ги актуализират. Иначе няма да може да използвате сметката си.

Гл. инспектор Светлин Лазаров - "Дигитални анализи и киберразузнаване" при дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП: "В следващия момент се разиграва различна ситуация в зависимост от придобитата информация - част от тях - трябва да направи превод от собствената си сметка към Финтех компанията, за да може да се верифицира въпросната сметка или да даде достъп до дебитната карта към сметката."

Измамниците звънят от различни пакистански номера. Вероятно става въпрос за скам ферма - организирана престъпна група, за която работят стотици хора, често под принуда. Очевидно се следи информационният поток в таргетираните държави, тъй като вече има сигнали, че сред разиграваните сценарии у нас е превалутирането на лева в евро.

Гл. инспектор Светлин Лазаров - "Дигитални анализи и киберразузнаване" при дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП: "Казват, трябва да превалутираме вашата сметка във връзка с преминаването на лева към евро, затова вашите пари трябва да бъдат прехвърлени на служебна наша сметка и ще ви бъдат върнати обратно в евро. След 24 часа сумите вече се осчетоводяват, теглят физически от сметките на измамниците. Изтеглят ли се физически, тяхното възстановяване клони към нула".

В сезона на намаленията традиционно измамите зачестяват. От месеци в социалните платформи действа мрежа от десетки еднотипни страници, които твърдят, че разпродават бутиковите си дрехи и обувки на нищожна цена, поради прекратяване на дейността си. Има десетки случаи на измамени със стотици левове, предава БНТ. Измамата стига до тях през насочените реклами, които таргетират отделни потребители. В такава ситуация, най-полезно е да разгледате информацията за страницата - лесно се засичат отделни несъответствия между рекламните текстове и написаното там. Така ще откриете, че администраторите са в Нидерландия или Гърция. Че е създадена преди дни, както и че големият брой последователи има нетипични за България имена - сигнал за използване на трол ферми.


Още по темата:
13.11.2025 Възможен е прилив на фалшиви банкноти след приемането на еврото, но банкоматите остават сигурни
13.11.2025 Предлагат понижение на основната лихва при просрочените задължения
11.11.2025 Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11.2025 Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11.2025 Банкоматите в страната ще бъдат заредени с евро банкноти в нощта на 1 януари 2026 г.
11.11.2025 Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари
